Jimena Latorre explicó las claves de la licitación que busca modernizar el sistema hidroeléctrico Los Nihuiles

Latorre explicó cómo será la concesión de Los Nihuiles y qué inversiones deberá realizar el adjudicatario

La licitación nacional e internacional para adjudicar la nueva concesión del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles ya está en marcha y uno de los aspectos centrales del proceso será la obligación que asumirá la empresa adjudicataria: al finalizar los 30 años de concesión deberá devolver a Mendoza un sistema completamente renovado.

Así lo explicó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , quien brindó detalles sobre el esquema conjunto que diseñaron la Provincia y la Nación para licitar la operación del complejo ubicado sobre el río Atuel .

El gobernador Alfredo Cornejo, junto a Latorre y otro funcionarios, encabezó el acto en San Rafael.

" El adjudicatario tiene que devolver en 30 años un complejo completamente renovado ", afirmó la funcionaria.

El plan de inversiones: primero reparar y después modernizar

Según detalló Latorre, los pliegos establecen un cronograma de inversiones para recuperar la capacidad operativa del complejo, que hoy presenta centrales fuera de servicio.

La prioridad será poner nuevamente en funcionamiento Los Nihuiles II y III, que actualmente requieren importantes trabajos de reparación. Una vez completada esa etapa, el concesionario deberá avanzar con el revamping —la modernización integral de equipamiento e infraestructura— de las centrales Los Nihuiles I y IV.

La intención es que, al término de la concesión, Mendoza reciba un complejo hidroeléctrico actualizado tecnológica y operativamente, con una vida útil extendida y mejores condiciones de generación.

Por qué la licitación es conjunta entre Mendoza y la Nación

Uno de los interrogantes que surgieron tras el lanzamiento del proceso licitatorio fue por qué intervienen tanto la Provincia como el Estado nacional. Latorre explicó que esa modalidad responde al esquema institucional que rige para las centrales hidroeléctricas en Argentina.

"Estos pliegos están aprobados por el Gobierno de la Provincia. En la anterior, en 1994, también hubo una concesión de generación otorgada por el Estado nacional. Esto no puede ser de otra manera porque en Argentina tenemos un sistema interconectado nacional y la energía que se vende se inyecta a una red y se consume en distintos puntos de demanda del país", señaló.

Es decir, aunque Mendoza es propietaria del complejo, la generación eléctrica forma parte del Mercado Eléctrico Mayorista, cuya regulación corresponde al ámbito nacional.

Tres concesiones conviven sobre una misma obra

La ministra explicó que en las concesiones hidroeléctricas confluyen tres componentes jurídicos diferentes. Por un lado, está la concesión sobre los recursos naturales, ya que el agua y el aprovechamiento de la pendiente pertenecen a la provincia.

Por otro, se encuentra la concesión sobre los bienes físicos, es decir, las represas y las centrales hidroeléctricas. En el caso de Los Nihuiles, esos activos pertenecen a Mendoza desde la década del '90.

"En este caso, a diferencia de Los Diamantes, los bienes son de la Provincia desde 1993. Luego Mendoza realizó una compensación por regalías hidrocarburíferas que la Nación adeudaba y terminó adquiriendo Los Nihuiles", explicó Latorre.

Finalmente, existe la concesión vinculada a la generación de energía, que continúa siendo otorgada por el Estado nacional debido al funcionamiento del sistema eléctrico argentino.

El rol de Hidroelectricidad Mendocina S.A.

La funcionaria recordó además que, en 2023, la Legislatura autorizó al Poder Ejecutivo y a EMESA a constituir una sociedad específica para administrar estos activos.

De esa decisión nació Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA), la empresa estatal que actualmente es la concesionaria de los bienes del Complejo Los Nihuiles y que tendrá un rol central durante el proceso licitatorio y el futuro contrato.

De esta manera, la nueva concesión combinará la participación de Mendoza como propietaria de los activos con la intervención de la Nación como autoridad sobre la generación eléctrica.

Ya hubo consultas de empresas interesadas

Aunque el proyecto exigirá una inversión significativa para recuperar y modernizar las centrales, desde el Gobierno provincial aseguran que el proceso ya despertó interés en el sector energético.

"Hay interesados porque, si bien hay que hacer una inversión importante, estamos en un mercado energético que se está recomponiendo. Ya han habido visitas de interesados", reveló Latorre.

La expectativa oficial es que la competencia entre empresas permita seleccionar un operador con capacidad técnica y financiera para ejecutar el plan de obras previsto y garantizar el funcionamiento del principal complejo hidroeléctrico del sur mendocino durante las próximas tres décadas.