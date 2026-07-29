El Gobierno nacional acelera las privatizaciones: cómo será la venta de empresas públicas

El Gobierno nacional puso en marcha el nuevo procedimiento de inscripción para quienes deseen participar en las subastas públicas vinculadas al proceso de privatización de empresas estatales . La medida comenzó a regir este miércoles y forma parte del plan de modernización administrativa impulsado por la gestión nacional.

La disposición fue oficializada mediante la Disposición N° 52/2026 , publicada en el Boletín Oficial, y establece las condiciones que deberán cumplir los eventuales oferentes para intervenir en las subastas previstas en el marco de la Ley de Bases y de la Ley de Reforma del Estado N° 23.696 .

La normativa dispone que los interesados deberán inscribirse previamente en el módulo "Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696" , disponible dentro de la plataforma CONTRAT.AR . Una vez completado ese trámite, podrán participar de las subastas realizadas a través del sistema SUBAST.AR.

Además, quienes ya se encuentren registrados en ese módulo específico podrán intervenir directamente en las subastas. También estarán habilitados los concesionarios inscriptos bajo la Ley N° 17.520, siempre que las convocatorias se realicen dentro del marco de las leyes de privatización.

La disposición también establece que los usuarios incorporados al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) y con la inscripción validada en el módulo de privatizaciones quedarán exentos de declararse como oferentes en SUBAST.AR. Asimismo, el Administrador Legitimado deberá coincidir en los sistemas SUBAST.AR, COMPR.AR y CONTRAT.AR para completar correctamente el procedimiento.

AySA y Los Nihuiles, entre los procesos más avanzados

De acuerdo a Infobae, el programa de privatizaciones es uno de los ejes de la estrategia económica del Gobierno para el período 2026-2027. El ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó ingresos por más de US$2.000 millones mediante la venta de activos públicos, con el objetivo de reforzar las reservas y afrontar los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional.

Las subastas se realizarán a través de la plataforma SUBAST.AR. Oficina del Presidente

Entre las operaciones más avanzadas figura la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El cronograma prevé la apertura de las ofertas técnicas el 27 de agosto, mientras que las propuestas económicas se conocerían a mediados de septiembre. Si el proceso avanza según lo previsto, la adjudicación podría concretarse en octubre.

También continúan los preparativos para licitar las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano, cuyos procesos podrían completarse antes de fin de año o durante 2027.

Mendoza también forma parte del plan

Otro de los proyectos incluidos en la hoja de ruta oficial es la privatización del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, ubicado en el sur de Mendoza.

La convocatoria contempla una nueva concesión por 30 años y la venta del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA), empresa creada para administrar los activos del complejo tras el vencimiento de las concesiones originales.

Los Nihuiles tendrá una nueva concesión por 30 años. Foto: Gobierno de Mendoza

El sistema cuenta con una capacidad instalada de 290 MW y abastece de energía al sur provincial, aunque dos de sus centrales permanecen fuera de servicio desde enero de 2025 por los daños ocasionados por un aluvión. En ese contexto, el futuro concesionario deberá asumir inversiones destinadas a la rehabilitación de las instalaciones y su modernización tecnológica.