28 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Dólar

El vocero de Milei aclaró sus dichos sobre un dólar a $1.800: "Fue una frase sacada de contexto"

Adrián Ravier aseguró que nunca buscó anticipar una cotización del dólar y explicó que hacía referencia a una proyección del mercado para 2027. Admitió que sus declaraciones generaron "ruido".

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aclaró sus dichos sobre un dólar a $1.800

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aclaró sus dichos sobre un dólar a $1.800

Foto: Presidencia de la Nación
Por Sitio Andino Política

El vocero presidencial, Adrián Ravier, salió este martes a aclarar las declaraciones que habían generado repercusión luego de mencionar una posible cotización del dólar cercana a los $1.800. El funcionario sostuvo que sus dichos fueron "sacados de contexto" y remarcó que no estaba realizando un pronóstico propio, sino haciendo referencia a una proyección del mercado para octubre de 2027.

"La pregunta era cómo veía la Argentina en 2027"

Ravier explicó que la consulta original no apuntaba al valor del dólar en los próximos meses, sino a su visión sobre la economía argentina hacia el final del mandato del presidente Javier Milei.

"La expresión fue sacada de contexto. La pregunta se refería a cómo veía yo la Argentina en octubre de 2027", afirmó.

En ese sentido, indicó que su respuesta apuntó a un escenario de continuidad del crecimiento económico, con una baja sostenida de la inflación, la pobreza y la indigencia.

Aseguró que habló de una proyección del mercado

El vocero insistió en que no intentó fijar un precio para la divisa estadounidense y explicó que mencionó una estimación basada en las proyecciones del mercado.

"En materia del mercado cambiario dije que el tipo de cambio real se iba a mantener en los valores reales actuales, en línea con el REM", sostuvo.

Además, enfatizó que "no fue mi intención tirar una apreciación de un valor del dólar" y remarcó que "siempre me refería a cómo lo proyecta el mercado".

"El dólar flota"

Durante la conferencia, Ravier reiteró que el Gobierno mantiene el esquema de tipo de cambio flotante y que la cotización dependerá de la oferta y la demanda.

"Si me preguntan el valor futuro del dólar a una fecha determinada, mi respuesta es que el dólar flota y el precio estará en lo que defina la oferta y la demanda", afirmó.

Asimismo, señaló que, si el tipo de cambio evolucionara según las proyecciones del mercado, ello no implicaría necesariamente una situación de crisis cambiaria.

Admitió que sus dichos generaron polémica

Finalmente, el portavoz reconoció que la interpretación de sus declaraciones provocó incertidumbre y consideró que el episodio no ayudó al clima que busca transmitir el Gobierno. "Mi declaración sacada de contexto generó ruido y no contribuye al clima que queremos construir", concluyó.

La conferencia completa

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 26 de julio de 2026

Una nueva revelación que sacude a la AFA: más de US$500 millones bajo investigación

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 25 de julio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 24 de julio de 2026

Ahora podés cobrar en dólares: ¿de qué se trata la nueva medida del Banco Central?

El Gobierno dice que el dólar podría llegar a $1.800 en los próximos meses

Luis Caputo envió a Diputados la ley de Inocencia Fiscal para el blanqueo de dólares

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 23 de julio de 2026

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 28 de julio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 28 de julio de 2026
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este lunes 27 de julio de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 27 de julio de 2026
LO QUE SE LEE AHORA
Nación y Provincia llamaron a una licitación conjunta para adjudicar la operación del sistema hidroeléctrico del río Atuel por los próximos 30 años.

Mendoza y la Nación lanzan la licitación internacional para concesionar el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles

Las Más Leídas

Albornoz, al momento de su detención cuando caminaba a orillas de la Ruta 94.

Tunuyán: liberaron a un abusador y a las horas volvió a atacar una mujer

Fuerte sismo se percibió este lunes en Mendoza.

Tembló en el Valle de Uco y se sintió con fuerza en varias zonas de Mendoza

Nieve en Mendoza: cuándo llega la ventana de buen tiempo en alta montaña.

Nieve en Mendoza: cuándo llega la ventana de buen tiempo en alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Fundación YPF lanzó una nueva edición de EnergIA digital, su programa deformación tecnológica que ofrece cursos gratuitos y 100% online.

Fundación YPF dará cursos gratuitos de programación, datos e inteligencia artificial: cómo anotarse