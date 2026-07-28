El vocero de Milei aclaró sus dichos sobre un dólar a $1.800: "Fue una frase sacada de contexto"

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aclaró sus dichos sobre un dólar a $1.800

El vocero presidencial, Adrián Ravier , salió este martes a aclarar las declaraciones que habían generado repercusión luego de mencionar una posible cotización del dólar cercana a los $1.800 . El funcionario sostuvo que sus dichos fueron "sacados de contexto" y remarcó que no estaba realizando un pronóstico propio, sino haciendo referencia a una proyección del mercado para octubre de 2027.

La aclaración fue realizada durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, luego de que sus expresiones fueran interpretadas como una señal oficial sobre la evolución futura del tipo de cambio.

Ravier explicó que la consulta original no apuntaba al valor del dólar en los próximos meses, sino a su visión sobre la economía argentina hacia el final del mandato del presidente Javier Milei.

"La expresión fue sacada de contexto. La pregunta se refería a cómo veía yo la Argentina en octubre de 2027", afirmó.

En ese sentido, indicó que su respuesta apuntó a un escenario de continuidad del crecimiento económico, con una baja sostenida de la inflación, la pobreza y la indigencia.

Aseguró que habló de una proyección del mercado

El vocero insistió en que no intentó fijar un precio para la divisa estadounidense y explicó que mencionó una estimación basada en las proyecciones del mercado.

"En materia del mercado cambiario dije que el tipo de cambio real se iba a mantener en los valores reales actuales, en línea con el REM", sostuvo.

Además, enfatizó que "no fue mi intención tirar una apreciación de un valor del dólar" y remarcó que "siempre me refería a cómo lo proyecta el mercado".

"El dólar flota"

Durante la conferencia, Ravier reiteró que el Gobierno mantiene el esquema de tipo de cambio flotante y que la cotización dependerá de la oferta y la demanda.

"Si me preguntan el valor futuro del dólar a una fecha determinada, mi respuesta es que el dólar flota y el precio estará en lo que defina la oferta y la demanda", afirmó.

Asimismo, señaló que, si el tipo de cambio evolucionara según las proyecciones del mercado, ello no implicaría necesariamente una situación de crisis cambiaria.

Admitió que sus dichos generaron polémica

Finalmente, el portavoz reconoció que la interpretación de sus declaraciones provocó incertidumbre y consideró que el episodio no ayudó al clima que busca transmitir el Gobierno. "Mi declaración sacada de contexto generó ruido y no contribuye al clima que queremos construir", concluyó.

La conferencia completa