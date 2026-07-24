24 de julio de 2026
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Dólar

El Gobierno admitió que el dólar podría subir hasta $1.800, aunque descartó un salto abrupto

El vocero presidencial Adrián Ravier estimó que el valor del dólar podría ubicarse entre $1.700 y $1.800 en los próximos meses, aunque descartó una duplicación del valor o un salto cambiario abrupto.

Adrián Ravier admitió que el dólar podría llegar a $1.800 en los próximos meses

Adrián Ravier admitió que el dólar podría llegar a $1.800 en los próximos meses

Por Sitio Andino Política

Tras la suba que ha registrado el dólar en los últimos días, desde el propio Gobierno deslizaron la posibilidad de que en los próximos meses su vallor se ubique entre $1.700 y $1.800. Así lo aseguró el vocero presidencial, Adrián Ravier, pero descartó un salto cambiario abrupto.

“No veo que se duplique, pero que el tipo de cambio llegue a $1.800 a $1.700 para dentro de unos meses es una posibilidad”, señalo el vocero presidencial, Adrián Ravier.

El funcionario se pronunció acerca de la situación del dólar durante una participación en el streaming oficialista “Carajo” y aseguró que la evolución de la divisa estadounidense “no preocupa” porque descartó la posibilidad de oscilaciones bruscas que impacten en el bolsillo, aunque admitió que podría elevarse entre $200 y $300 en el corto plazo.

Además, Ravier no fue específico con los tiempos, dado que dijo que ese movimiento podría producirse “en los próximos meses”.

¿Atraso cambiario?

El vocero rechazó las evaluaciones que sostienen que el tipo de cambio está atrasado, al ponderar que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostiene una dinámica positiva en la adquisición de reservas internacionales, complementada por el superávit registrado en la cuenta corriente.

El dólar ha registrado subas en las últimas cotizaciones.

El dólar ha registrado subas en las últimas cotizaciones.

Según explicó, resulta difícil establecer una medición precisa sobre ese fenómeno, aunque sostuvo que los principales indicadores de la economía no son compatibles con un escenario de fuerte atraso.

Ravier también sostuvo que, si se toma como referencia el promedio del tipo de cambio de los últimos años, la cotización actual se encuentra "un poquito abajo". Desde esa perspectiva, consideró que una eventual recomposición del precio del dólar no debería generar un movimiento de magnitud.

"La estabilidad cambiaria está muy clara. Yo no me preocupo por ese lado", afirmó el funcionario, en un intento por transmitir tranquilidad frente a las dudas sobre la evolución del mercado de cambios.

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