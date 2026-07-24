El Gobierno nacional envió a Diputados la ley de Inocencia Fiscal.

El Gobierno nacional giró este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal , que busca ampliar la base de contribuyentes que se inscriba en el Sistema Simplificado de Ganancias , con el objetivo de alentar el ingreso de los dólares fuera del sistema financiero.

La iniciativa firmada por el presidente Javier Milei , el jefe de Gabinete, Diego Santilli y los ministros de Economía, Luis Caputo , y de Capital Humano, Sandra Petovello , se tratará en la primera semana de agosto , informó Noticias Argentinas.

Este programa amplia la base de contribuyentes que puede ingresar en el Sistema Simplificado de Ganancias, al eliminar los topes que se debía tener de ganancias y patrimonio .

Este proyecto plantea la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio , que en la versión anterior se habían fijado en $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente, permitiendo la inclusión de un universo más amplio de personas físicas y jurídicas.

La iniciativa del Ejecutivo generó críticas en la oposición, ya que permite que funcionarios, sus familiares directos u otras personas políticamente expuestas puedan adherir al Régimen y blanquear dinero.

El Gobierno nacional deberá negociar con los aliados

La intención del oficialismo es poder sancionar el proyecto antes de fines de agosto, con lo cual deberá comenzar las negociones con los bloques aliados, ya que La Libertad Avanza solo tiene 95 de los 129 votos para poder abrir el recinto y para aprobar esta reforma.

En ese contexto, serán claves las conversaciones que realicen con el radicalismo, el PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo y Provincias Unidas cuando se reanude la actividad parlamentaria en agosto.