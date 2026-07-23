Qué es el RIMI y qué implica para la provincia de Mendoza.

Agregar Sitio Andino en

Por Sitio Andino Política







La provincia de Mendoza adhirió al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), creado a nivel nacional para atraer capitales con beneficios impositivos para los inversores. Esta iniciativa busca mejorar la competitividad de las pymes e incrementar la generación de empleo.

El RIMI es parte de la reforma laboral sancionada por el Gobierno nacional y fue diseñada como una herramienta estratégica para dinamizar el aparato productivo, promover el desarrollo económico y de las cadenas de valor, incrementar las exportaciones de bienes y servicios, y favorecer la creación de trabajo registrado.

Este régimen incentiva las inversiones de Pequeñas y Medianas Empresas, siempre y cuando dichas inversiones alcancen el mínimo establecido por la norma: US$ 150 mil para las micro empresas; US$ 600 mil para las pequeñas empresas; US$ 3.5 millones para las empresas medianas tramo 1 y US$ 9 millones para las medianas tramo 2. Estos montos deberán computarse netos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los ejes del RIMI son: Impulsar inversiones productivas

Fortalecer la competitividad

Incrementar las exportaciones

Promover la creación de empleo Impacto del RIMI en la provincia de Mendoza El RIMI incluye un apartado especial para la producción agrícola-ganadera que establece un régimen de amortización especial y puede ser de utilidad para los productores mendocinos. Además, no tiene un monto mínimo de inversión, en caso de ser realizadas por MIPyMEs. Sin embargo, la inversión deberá estar destinada a "la instalación de sistemas o equipos de riego, la instalación de mallas antigranizo para el sector agropecuario y las inversiones en bienes semovientes".

Para estos casos, la amortización será de un año, pero "podrán incluir las inversiones en obras complementarias" para la puesta en funcionamiento de los sistemas de riego o de obras para mejorar la eficiencia energética y las mallas antigranizo. En lo que respecta a eficiencia energética, la normativa incluye inversiones en energías renovables, recambio de motores y bombas, equipos de refrigeración, dispositivos que propendan a un ahorro energético.