Mendoza extendió el plazo para renovar un registro clave para productores: hasta cuándo hay tiempo

El Ministerio de Producción de Mendoza , a través de la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC), extendió el plazo para renovar el Registro de Uso Permanente de la Tierra – Sistema de Información Agrícola (RUT-SIA) .

El trámite consiste en actualizar la información vinculada con los cultivos , la superficie en producción y la titularidad de los establecimientos agropecuarios.

La Ley Provincial 4438 establece que la inscripción en el RUT-SIA es obligatoria para todos los establecimientos agropecuarios de Mendoza . Además, la información declarada sobre la superficie en producción y la titularidad tiene carácter de declaración jurada .

Según informó el Gobierno de Mendoza, la renovación podrá realizarse hasta el 31 de julio .

La actualización es indispensable para acceder a distintos beneficios destinados al sector agropecuario, entre ellos los contemplados en la Ley Provincial de Emergencia Agropecuaria 9083 y la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria 26509.

También es necesaria para acceder al Fondo Compensador Agrícola y a los programas extraordinarios de apoyo que puedan implementar la Provincia o la Nación ante pérdidas generalizadas provocadas por contingencias climáticas.

Los datos declarados en el RUT-SIA constituyen, además, la información oficial correspondiente a la temporada agrícola 2026-2027. Por este motivo, ante un evento climático adverso, como granizo, heladas u otro siniestro contemplado por la ley, las tasaciones de daños se realizarán sobre la base de los cultivos y superficies informados en esta actualización.

Actualizar el RUT es fundamental para tener respaldo en caso de contingencias climáticas.

Por eso, realizar una declaración precisa de la información constituye una medida de protección económica para el productor.

Cómo realizar el trámite

El trámite debe realizarse en cada temporada. Si no hubo modificaciones respecto del año anterior, el productor debe elegir la opción “renovación sin cambio”. En caso de que se hayan producido modificaciones, deberá realizar una “actualización”.

Renovación sin cambios: cuando los cultivos, las superficies y los datos del titular son los mismos que los declarados el año anterior.

cuando los cultivos, las superficies y los datos del titular son los mismos que los declarados el año anterior. Actualización: cuando existe alguna modificación en esa información.

El trámite puede realizarse por internet o de manera presencial. En el primer caso, debe ingresarse al sitio web de la Dirección de Contingencias Climáticas: www.mendoza.gov.ar/contingencias/.

De forma presencial, puede realizarse en las delegaciones y centros receptores de la DCC, de lunes a viernes, de 8 a 13.

El trámite se puede realizar por internet o de forma presencial.

Delegaciones de la Dirección de Contingencias Climáticas