Atención productores: el Fondo Compensador Agrícola modifica sus plazos de adhesión

Fondo Compensador Agrícola: productores tendrán tiempo hasta el 12 de septiembre para adherirse

El Ministerio de Producción extendió la fecha límite para que los productores mendocinos dedicados a la agricultura puedan acceder a los beneficios del Fondo Compensador Agrícola (FCA). De esta manera, quienes posean hasta 30 hectáreas en cualquier punto de la provincia tendrán tiempo hasta el viernes 12 de septiembre para adherirse a las coberturas disponibles.

Los productores que opten por una de las tres modalidades de cobertura podrán recibir resarcimientos de hasta $2 millones por hectárea con daño total ocasionado por caída de granizo o heladas tardías.

A tener en cuenta Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025

AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Cómo se forjó la agricultura en Argentina y cuál es la situación actual en la provincia de Mendoza

Para quedar incorporados al sistema compensatorio deberán abonar la primera cuota o, en su defecto, realizar el pago anual hasta el 12 de septiembre . Las boletas estarán disponibles en la página web de Contingencias, ingresando el número de CUIT correspondiente. Una vez descargadas, los pagos podrán efectuarse en Banco Nación, la Bolsa de Comercio o Rapipago.

Los aportes para cada programa están divididos en cuatro cuotas o en un pago anual. Aquéllas, como el valor de las compensaciones que recibirán los productores adheridos, se actualizarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

tormenta san rafael, real del padre.jpeg El fondo busca proteger de daños climáticos a los productores agrícolas

Específica (granizo): compensación de $2.000.000 por hectárea con daño total.

compensación de $2.000.000 por hectárea con daño total. Inicial (granizo y heladas): compensación de $800.000 por hectárea con daño total.

compensación de $800.000 por hectárea con daño total. Integral (granizo y heladas): compensación de $2.000.000 por hectárea con daño total.

compensación de $2.000.000 por hectárea con daño total. Productores hortícolas: compensación de $160.000 por hectárea en cualquiera de las coberturas.

Las compensaciones se pagan cuando el daño ponderado supera el el 50%.

Plazos para realizar denuncias por siniestros

Es importante que se realicen las denuncias correspondientes en los plazos establecidos por la Ley 9083 de Emergencia Agropecuaria, a fin de poder acceder a las compensaciones del FCA.

Heladas: la denuncia puede presentarse una vez transcurridos 20 días desde el siniestro y hasta un plazo máximo de diez días hábiles posteriores.

la denuncia puede presentarse una vez transcurridos 20 días desde el siniestro y hasta un plazo máximo de diez días hábiles posteriores. Granizo: la denuncia puede realizarse desde el día siguiente al evento y dentro de los diez días hábiles posteriores.

El objetivo de esta prórroga es asegurar que más productores puedan acceder a una herramienta clave para mitigar las pérdidas derivadas de fenómenos climáticos que afectan año a año a la agricultura mendocina.

Consultas

Ante cualquier duda o consulta podrán comunicarse a través de mail [email protected] o a los teléfonos 261-3854264, 261-3854266 y 261-3854270.