21 de marzo de 2026
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Vivienda

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza en marzo de 2026

Cuánto cuestan los alquileres, qué zonas del Gran Mendoza son más accesibles y cuánto del salario se destina a la vivienda.

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y cuánto pesa en el sueldo en marzo de 2026

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y cuánto pesa en el sueldo en marzo de 2026

 Por Soledad Maturano

Alquilar una vivienda es una necesidad que tienen miles de personas y familias mendocinas. Sin embargo, según los ingresos y la composición familiar, las decisiones terminan orientándose hacia distintas zonas. Un mismo tipo de departamento puede resultar más accesible en Maipú que en Godoy Cruz, por ejemplo, o algunos sueldos pueden representar un 30% del alquiler y otros un 50%.

En este escenario, un nuevo informe de Inmodata Mendoza ofrece un panorama actualizado sobre la oferta y la demanda de alquileres en el Gran Mendoza.

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Los valores de los alquileres pueden variar según la zona y las características del inmueble.

Los valores de los alquileres pueden variar según la zona y las características del inmueble.

Cómo se distribuye la oferta de alquileres en el Gran Mendoza

En cuanto a los departamentos, la mayor concentración se da en Ciudad de Mendoza, que reúne el 43,8% de la oferta. Le siguen Godoy Cruz (23,8%) y Guaymallén (18,7%), mientras que Luján de Cuyo (4,9%) y Las Heras (4,5%) quedan más relegados.

En el caso de las casas, el escenario cambia: Luján de Cuyo lidera con el 28,3%, seguido por Ciudad (18,6%), Godoy Cruz (17,4%) y Guaymallén (17,2%). Más atrás aparecen Maipú y Las Heras, ambos con el 9,3%. Esta distribución muestra cómo la oferta no es homogénea y depende del tipo de vivienda.

Cuánto cuesta alquilar en el Gran Mendoza

El informe de Inmodata toma como referencia un departamento de dos habitaciones con cochera, lo que permite establecer un parámetro común. Aun así, se trata de valores promedio, por lo que pueden existir diferencias según cada propiedad.

Los precios de referencia son:

  • Ciudad de Mendoza: $570.000
  • Godoy Cruz: $580.000
  • Guaymallén: $560.000
  • Luján de Cuyo: $550.000
  • Maipú: $525.000
  • Las Heras: $500.000

En este esquema, Godoy Cruz se posiciona como una de las zonas más caras, mientras que Las Heras aparece como la opción más económica dentro del relevamiento.

Qué porcentaje del salario se destina al alquiler

Para dimensionar el impacto, el informe toma como referencia el salario de un empleado de comercio categoría “vendedor B”, con un ingreso neto de $1.119.760.

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Los alquileres, muchas veces, representan el 50% del salario de un trabajador.

Los alquileres, muchas veces, representan el 50% del salario de un trabajador.

Con estos datos, el peso del alquiler sobre el ingreso mensual es el siguiente:

  • Ciudad de Mendoza: 50,9%
  • Godoy Cruz: 51,7%
  • Guaymallén: 50%
  • Luján de Cuyo: 49,11%
  • Maipú: 46,8%
  • Las Heras: 44,65%

Los números muestran con claridad que, en la mayoría de los casos, alquilar implica destinar cerca de la mitad del sueldo, una proporción que condiciona el resto de los gastos básicos y elementales.

Un mercado con tensiones que se sostienen

Entre los principales indicadores, el informe señala que los valores de los alquileres continúan en niveles elevados en relación a los ingresos. A esto se suma una limitación que persiste: la aceptación de mascotas. Aunque el inquilino asuma los costos, la decisión sigue dependiendo del propietario y, en la mayoría de los casos, la respuesta es negativa.

Otro dato relevante es la distribución de la oferta. Ciudad de Mendoza concentra la mayor cantidad de propiedades disponibles, ya sea por volumen o por baja preferencia, mientras que Las Heras presenta la menor oferta, lo que sugiere una demanda más alta.

En definitiva, las tendencias no han cambiado demasiado desde comienzos de año, por lo que afrontar un alquiler -indispensable para quienes no tienen vivienda propia- sigue siendo complejo.

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