Cuánto gana un empleado de comercio en marzo 2026: la escala salarial completa

Marzo trae novedades para los empleados de comercio. Qué se cobra tras la paritaria y qué definiciones quedan pendientes.

Cuánto gana un empleado de comercio en marzo 2026: la escala salarial completa

Los empleados de comercio percibirán en marzo de 2026 los aumentos salariales correspondientes al acuerdo paritario firmado en diciembre de 2025. Ese entendimiento estableció un esquema de pagos que se extiende desde diciembre de 2025 hasta abril de 2026.

Uno de los puntos distintivos del convenio fue la continuidad de dos sumas fijas no remunerativas, que se vienen abonando de manera mensual y que se mantendrán sin modificaciones hasta el cierre de marzo.

empleada comercio
En marzo los empleados de comercio cobrarán el sueldo básico más una suma no remunerativa.

Un ingreso extra que se mantiene en marzo

En marzo de 2026, el salario bruto de los empleados de comercio se compone de los siguientes conceptos:

  • Básico de convenio: monto remunerativo que permanece sin cambios desde fines de 2025.
  • Aumento no remunerativo (Acuerdo 06/2025): suma fija de $40.000 vigente para todas las categorías.
  • Aumento no remunerativo (Acuerdo 12/2025): suma adicional de $60.000 acordada en la última negociación paritaria.

Este esquema implica un refuerzo mensual de $100.000 en conceptos no remunerativos, lo que permite que el total a percibir por los trabajadores de jornada completa se mantenga por encima del millón de pesos en todas las categorías.

Sin embargo, estas sumas tienen carácter transitorio: en abril se absorberán en el salario básico, dando lugar a una nueva escala unificada que eliminará los actuales conceptos no remunerativos.

Escala salarial de empleados de comercio en marzo de 2026

Los salarios correspondientes a febrero se liquidan durante los primeros días de marzo. A continuación, se detalla el ingreso bruto por categoría para personal de jornada completa, incluyendo los montos no remunerativos.

Maestranza

  • Categoría A: $1.155.795
  • Categoría B: $1.158.852
  • Categoría C: $1.169.560

Administrativos

  • Categoría A: $1.167.268
  • Categoría B: $1.171.860
  • Categoría C: $1.176.448
  • Categoría D: $1.190.218
  • Categoría E: $1.201.690
  • Categoría F: $1.218.519
Cajeros categoría A cobrarán en marzo de 2026 $1.171.091.

Cajeros

  • Categoría A: $1.171.091
  • Categoría B: $1.176.448
  • Categoría C: $1.183.333

Auxiliares

  • Categoría A: $1.171.091
  • Categoría B: $1.178.740
  • Categoría C: $1.203.985

Auxiliar Especializado

  • Categoría A: $1.180.274
  • Categoría B: $1.194.041

Vendedores

  • Categoría A: $1.171.091
  • Categoría B: $1.194.044
  • Categoría C: $1.201.690

La importancia de estar registrado en relación de dependencia

Tal como señaló iProfesional, estos valores corresponden a los salarios establecidos por convenio colectivo y representan los mínimos legales para empleados de comercio registrados en la Argentina que cumplen jornada completa.

Quienes trabajan fuera de la relación de dependencia o no tienen regularizado su vínculo laboral no cuentan con la garantía de percibir estos básicos durante marzo de 2026.

Adicionales que impactan en la liquidación mensual

La paritaria de comercio también contempla adicionales convencionales, que deben calcularse tanto sobre los montos remunerativos como sobre los no remunerativos:

  • Antigüedad: equivale al 1% por cada año trabajado y se aplica sobre el total del ingreso mensual.
  • Presentismo: el adicional previsto en el artículo 40 del CCT 130/75 se incrementa considerando las sumas fijas de $40.000 y $60.000.
  • Faltante de caja: para la categoría Cajeros B, se adicionan $1.635,18 mensuales.
  • Armado de vidriera: el adicional por esta tarea asciende a $41.901,88 en marzo.
Además del básico, el salario incluye adicionales como antigüedad y presentismo.

Cambios previstos en la escala salarial desde abril

El acuerdo paritario vigente tiene alcance hasta el cierre de marzo de 2026. Según la circular oficial difundida por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), a partir de abril se implementará una reestructuración de las escalas salariales.

En ese proceso, las sumas no remunerativas -que actualmente totalizan $100.000- dejarán de abonarse como conceptos separados y se integrarán de manera definitiva al salario básico.

