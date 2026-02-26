Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron

El sorteo 3351 del Quini 6 , realizado el miércoles 25 de febrero, dejó nuevos millonarios en Argentina tras acertar los números en las modalidades de " La Segunda " y " La Revancha ". Te contamos cuales fueron los premios oficiales que se llevaron y los resultados finales de este popular juego.

El sorteo del Quini 6 se llevó a cabo a las 21:15, con un pozo acumulado que superó los $11.383.582.613 . En todo el país se registraron cerca de 1.244.169 apuestas , reflejo del enorme interés que despierta este tradicional juego de azar.

En el sorteo de la modalidad La Segunda , la fortuna se repartió entre dos apostadores que realizaron sus jugadas en Pueblo Italiano (Córdoba) y Andalgalá (Catamarca) . Ambos lograron acertar los seis números 02-07-09-17-21-27 , lo que les permitió alzarse, en conjunto, con un premio superior a los $2.179.900.000 .

En tanto, en La Revancha , la suerte volvió a sonreírle a un solo jugador , que se convirtió en nuevo millonario al ganar $600.000.000 tras acertar la combinación 03-05-14-18-20-24 . La apuesta ganadora fue realizada en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe .

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 25 de febrero

Tradicional

03 - 09 - 10 - 23 - 40 - 42

En esta oportunidad el pozo quedó vacante con $7.939.381.637 para el próximo sorteo.

Con 5 aciertos hubo 19 ganadores, que se llevarán $1.768.029,63 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 1.175 ganadores, que se llevarán $8.576,82 cada uno.

La Segunda

02 - 07 - 09 - 17 - 21 - 27

En esta oportunidad hubo 2 ganadores, que se llevaron un pozo de $1.089.964.738,80 cada uno. Los afortunados apostadores hicieron sus jugadas en agencias ubicadas en las localidades de Pueblo Italiano, provincia de Córdoba; y de Andalgalá, provincia de Catamarca, respectivamente.

Con 5 aciertos hubo 188 ganadores, que se llevarán $178.683,85 cada uno.

Con 4 aciertos hubo 5.547 ganadores, que se llevarán $3.000 cada uno.

Revancha

03 - 05 - 14 - 18 - 20 - 24

En esta oportunidad hubo un ganador, que se llevó un pozo de $600.000.000. El afortunado apostador hizo su jugada en la agencia Nº0007671-042, ubicada en calle Garay 101, de la ciudad de Rosario, Santa Fe.

Siempre Sale Quini 6

06 - 20 - 22 - 27 - 40 - 41

Hubo 10 ganadores con 5 aciertos, que embolsaron un pozo de $30.100.653 cada uno.

Pozo Extra

02 - 03 - 05 - 07 - 09 - 10 - 14 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 27 - 40 - 42

Hubo 2.129 ganadores con 6 aciertos, que se llevaron $72.804,13 cada uno.

Quini 6 (2).jpg Argentina tiene nuevos millonarios, gracias al Quini 6

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

En el sorteo tradicional , en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.

, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes. En la Revancha se extraen 6 bolillas.

se extraen 6 bolillas. En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

Si se aciertan los seis números, se obtiene el premio mayor en cualquiera de las modalidades. También se premian combinaciones de cinco y cuatro aciertos.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.