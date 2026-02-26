Peluquería: qué es la coloración silenciosa

Las tendencias para este 2026 marca un quiebre en las peluquerías al alejarse de los contrastes artificiales para abrazar la denominada coloración silenciosa . Esta propuesta busca iluminar la base natural del cabello en lugar de ocultarla, utilizando tonos suaves que se funden perfectamente con el crecimiento de la raíz para evitar quiebres.

La tendencia actual prioriza la practicidad sin perder la sofisticación. Según los especialistas, la clave está en colores armónicos que no exijan visitas constantes al salón. El tono Pantone del año, Cloud Danced, define esta estética: colores etéreos y suaves que acompañan el ritmo relajado de las vacaciones.

Dentro de los grandes protagonistas aparecen los marrones iluminados como el Espresso Martini . Este chocolate luminoso aporta profundidad a las bases castañas sin endurecer las facciones. Por otro lado, los rubios abandonan la frialdad del ceniza extremo para volverse más cálidos, adoptando matices miel y dorados que resaltan el bronceado de la piel.

Para quienes buscan un cambio más visible, los rojizos se reinventan en versiones caoba y cherry que aportan personalidad sin saturar la fibra capilar. Esta coloración silenciosa permite que incluso los tonos más jugados se vean integrados a la base oscura , logrando un estilo vanguardista pero sumamente elegante para cualquier ocasión social.

En contrapartida, el negro intenso y el rubio platinado pierden terreno esta temporada. Estos tonos exigen una inversión de tiempo y dinero muy elevada para combatir el desgaste del sol y el cloro. En un verano que invita a simplificar la rutina, la elección de tonos naturales se traduce en mayor libertad para disfrutar.

Consejos para proteger el cabello del sol

Mantener la vitalidad del color frente a los rayos UV, la sal del mar y el agua de la pileta requiere cuidados específicos. Los expertos recomiendan realizar enjuagues siempre con agua tibia o fría para evitar que la cutícula se abra y el pigmento se lave con rapidez, perdiendo el brillo original.

Además del uso de sombreros o pañuelos, es fundamental sumar nutrición extra mediante mascarillas con ácido hialurónico y sérums protectores. Usar productos diseñados para cabello teñido ayuda a retener la hidratación y los pigmentos por mucho más tiempo, garantizando que el color se mantenga luminoso hasta el final de la temporada estival.