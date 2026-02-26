Ascenso de la temperatura y posibilidad de tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 26 de febrero una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura , además de vientos leves del noreste y tormentas hacia la noche en distintos sectores de la provincia.

Según el informe oficial, durante la tarde se registrará circulación de viento leve de norte a sur , entre las 13 y las 22 , afectando principalmente la zona Este y el Gran Mendoza . Además, se prevé viento Zonda leve en el sur de Malargüe y la cordillera Sur , entre las 15 y las 20 .

La jornada comenzará seminublada en Malargüe y el Sur provincial , mientras que hacia el mediodía el cielo se mantendrá con nubosidad variable en gran parte del territorio.

A partir de las 14 se espera el inicio de convección en la zona de La Paz , lo que podría generar condiciones de inestabilidad aislada durante la tarde. Más tarde, cerca de las 21 , se producirá una reactivación de tormentas en la zona Sur, el Gran Mendoza y el oeste de la zona Este , con probabilidad de lluvias .

Tormenta - Lluvias - Mendoza Se esperan precipitaciones para este jueves en Mendoza, según el pronóstico del tiempo.

Los organismos meteorológicos también advierten que no se descarta la caída de granizo pequeño, especialmente en sectores del departamento de San Rafael.

En alta montaña, el cielo estará despejado durante la mañana, pero desde el mediodía comenzará a seminublarse en el sector Sur, con precipitaciones aisladas hacia la tarde y la noche.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 15°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 17°C. La máxima, en tanto, llegará a 29°C en el llano.

