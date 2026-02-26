26 de febrero de 2026
Sitio Andino
El clima

Ascenso de la temperatura y posibilidad de tormentas, el pronóstico del tiempo para este jueves en Mendoza

Se esperan precipitaciones hacia la noche y podría caer granizo en algunos departamentos. Dónde habría Zonda. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Podrían presentarse precipitaciones en algunos sectores de la Provincia.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 26 de febrero una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, además de vientos leves del noreste y tormentas hacia la noche en distintos sectores de la provincia.

Según el informe oficial, durante la tarde se registrará circulación de viento leve de norte a sur, entre las 13 y las 22, afectando principalmente la zona Este y el Gran Mendoza. Además, se prevé viento Zonda leve en el sur de Malargüe y la cordillera Sur, entre las 15 y las 20.

Tormentas, granizo y Zonda este jueves en Mendoza: a qué zonas afectará

La jornada comenzará seminublada en Malargüe y el Sur provincial, mientras que hacia el mediodía el cielo se mantendrá con nubosidad variable en gran parte del territorio.

A partir de las 14 se espera el inicio de convección en la zona de La Paz, lo que podría generar condiciones de inestabilidad aislada durante la tarde. Más tarde, cerca de las 21, se producirá una reactivación de tormentas en la zona Sur, el Gran Mendoza y el oeste de la zona Este, con probabilidad de lluvias.

Tormenta - Lluvias - Mendoza
Se esperan precipitaciones para este jueves en Mendoza, según el pronóstico del tiempo.

Los organismos meteorológicos también advierten que no se descarta la caída de granizo pequeño, especialmente en sectores del departamento de San Rafael.

En alta montaña, el cielo estará despejado durante la mañana, pero desde el mediodía comenzará a seminublarse en el sector Sur, con precipitaciones aisladas hacia la tarde y la noche.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 15°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 17°C. La máxima, en tanto, llegará a 29°C en el llano.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Viernes 27 de febrero: nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, aunque el día se presentará muy inestable, con tormentas en distintos sectores de la provincia y posibilidad de granizo. Habrá vientos moderados del noreste y Zonda en el sur de Malargüe y cordillera Sur. Las tormentas más intensas podrían registrarse en el Sur provincial y extenderse hasta la madrugada del sábado. Máxima: 30°C | Mínima: 16–19°C.
  • Sábado 28 de febrero: nubosidad en disminución, con poco cambio de la temperatura. Vientos moderados del sector sur, rotando luego al noreste. Máxima: 29°C | Mínima: 18°C.
  • Domingo 1 de marzo: jornada calurosa, con nubosidad variable e inestabilidad hacia la noche, cuando podrían registrarse tormentas. Vientos moderados del noreste. Máxima: 35°C | Mínima: 17°C.
  • Lunes 2 de marzo: continuará el calor, con nubosidad variable y tormentas aisladas. Vientos moderados del sector sur. Máxima: 33°C | Mínima: 21°C.
  • Martes 3 de marzo: nubosidad en disminución y descenso de la temperatura en la provincia. Máxima: 28°C | Mínima: 19°C.
