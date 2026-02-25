25 de febrero de 2026
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de febrero los estatales

El depósito alcanzará a la totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial. Cuándo se acredita el mes de febrero de 2026.

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de febrero los estatales.

Foto: Cristian Lozano
El Gobierno de Mendoza anunció que el próximo viernes 27 de febrero estarán depositados los sueldos de todos los empleados públicos provinciales. La información fue confirmada a través de la cuenta oficial de la red social "X" del Poder Ejecutivo.

De esta manera, los agentes de la administración pública tendrán disponible a partir de ese día los salarios en sus cuentas bancarias.

Según precisaron desde el Ejecutivo provincial, el pago del mes de febrero se realizará en forma simultánea para la totalidad de los sectores que integran el Estado mendocino, incluyendo a los agentes de la administración central, docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad, trabajadores de organismos descentralizados y demás reparticiones públicas.

