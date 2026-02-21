21 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
De interés

Con fondos de resarcimiento, Mendoza impulsa una obra clave de agua potable en Tupungato

El Gobierno de Mendoza y Tupungato lanzaron la licitación para ampliar el sistema de agua potable. La obra supera los $2.500 millones y beneficiará a vecinos.

El Gobierno y Tupungato licitan una obra de agua potable por más de $2.500 millones

El Gobierno y Tupungato licitan una obra de agua potable por más de $2.500 millones

Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Tupungato lanzaron el llamado a licitación para ampliar el sistema de provisión y distribución de agua potable en la cuenca San José, Villa Bastías y Ciudad (Acueducto Centro). La obra contará con un presupuesto oficial de $2.505.958.652 y será financiada mediante los Fondos de Resarcimiento Provincial.

Sin título (1)
Inversión histórica en Tupungato: más de $2.500 millones para mejorar el agua potable

Inversión histórica en Tupungato: más de $2.500 millones para mejorar el agua potable

La apertura de sobres está prevista para el martes 10 de marzo de 2026, a las 10, en el Hotel Turismo de Tupungato. Se trata de la segunda gran inversión hídrica que la Provincia ejecuta en el departamento bajo este esquema de financiamiento, luego de la reciente licitación del Acueducto Oeste, consolidando una política sostenida de mejora de la infraestructura básica.

Lee además
El siniestro vial se registró este sábado cerca de las 11.30 en la Ruta Provincial 89
VIOLENTO IMPACTO

Fuerte choque en Ruta 89 frente a una bodega de Tupungato: tres personas hospitalizadas
Uno de los controles en Tupungato. 
cordón del plata

Mega operativo policial en Tupungato: 46 aprehendidos

Los interesados en participar podrán consultar y descargar los pliegos en el sitio oficial del municipio. El proyecto surge como respuesta al crecimiento demográfico sostenido de Tupungato, que dejó obsoleta la red actual y provocó episodios de desabastecimiento en momentos de alta demanda. Con un horizonte de planificación de 25 años, la iniciativa apunta a modernizar el sistema y garantizar el acceso al agua potable en zonas con problemas crónicos de presión y disponibilidad.

Sin título (2)
Licitan en Tupungato una obra clave de agua potable financiada con fondos provinciales

Licitan en Tupungato una obra clave de agua potable financiada con fondos provinciales

Componentes principales del proyecto

La licitación incluye intervenciones técnicas clave para optimizar el servicio:

  • Nueva fuente de provisión: perforación de un pozo de agua subterránea de 200 metros de profundidad, con obra civil y equipamiento electromecánico.
  • Reserva y distribución: construcción de una reserva de 240 m³ mediante cuatro tanques de PRFV y sus cuadros de maniobras.
  • Acueducto de distribución: ejecución de 4.370 metros de tubería (PVC PN10 DN 250 mm) para transportar el agua hasta la cabecera de la cuenca en Villa Bastías.
  • Modernización del sistema: instalación de tres válvulas reguladoras de presión (VRP) y adecuación de las tomas para mejorar la captación.
  • Conexiones domiciliarias: realización de las conexiones para los vecinos ubicados sobre la traza del nuevo acueducto.
Temas
Seguí leyendo

Tupungato se prepara para la 2ª edición de la Épica Race con premios y últimos cupos disponibles

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral

Cumbre entre Cornejo y otro gobernador por una conexión vial que Mendoza reclama hace años

La Vicepresidenta recomendó un destino turístico de Mendoza: cuál es y dónde queda

Avanza la tercera trocha del Acceso Sur hasta La Variante Palmira: cuánto demorará la obra

Continúa el conflicto: Victoria Villarruel criticó la falta de políticas para incentivar la industria nacional

Paritarias 2026: el Ejecutivo presentó la oferta salarial para docentes y pasó a cuarto intermedio

El oficialismo consiguió dictamen en el Senado para la reforma laboral: cuándo se aprobaría

LO QUE SE LEE AHORA
donde voto en mendoza este domingo 22 de febrero: consulta el padron electoral
Elecciones 2026

Dónde voto en Mendoza este domingo 22 de febrero: consultá el padrón electoral

Las Más Leídas

Victoria Villarruel recomendó un destino turístico de Mendoza: cuál es y dónde queda
Una experiencia única

La Vicepresidenta recomendó un destino turístico de Mendoza: cuál es y dónde queda

Alerta amarilla en Mendoza: a qué hora podrían llegar las tormentas más fuertes esta tarde
el tiempo

Ya llueve en Mendoza y rige alerta amarilla por caída de granizo

Turismo en Chile: empresarios trasandinos admiten que la falta de argentinos hundió el verano.
Balance

Turismo en Chile: empresarios trasandinos admiten que la falta de argentinos "hundió" el verano

Paritarias 2026: el Ejecutivo presentó la oferta salarial para docentes y pasó a cuarto intermedio
Sueldos

Paritarias 2026: el Ejecutivo presentó la oferta salarial para docentes y pasó a cuarto intermedio

El informe de Argentinos por la Educación destaca a la provincia de Mendoza entre las provincias con más días de clases.
Los motivos del ausentismo

La provincia de Mendoza, en el podio del cumplimiento de días de clases en 2025