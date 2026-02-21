Con fondos de resarcimiento, Mendoza impulsa una obra clave de agua potable en Tupungato

El Gobierno y Tupungato licitan una obra de agua potable por más de $2.500 millones

El Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de Tupungato lanzaron el llamado a licitación para ampliar el sistema de provisión y distribución de agua potable en la cuenca San José, Villa Bastías y Ciudad (Acueducto Centro). La obra contará con un presupuesto oficial de $2.505.958.652 y será financiada mediante los Fondos de Resarcimiento Provincial.

Sin título (1) Inversión histórica en Tupungato: más de $2.500 millones para mejorar el agua potable La apertura de sobres está prevista para el martes 10 de marzo de 2026, a las 10, en el Hotel Turismo de Tupungato. Se trata de la segunda gran inversión hídrica que la Provincia ejecuta en el departamento bajo este esquema de financiamiento, luego de la reciente licitación del Acueducto Oeste, consolidando una política sostenida de mejora de la infraestructura básica.

Los interesados en participar podrán consultar y descargar los pliegos en el sitio oficial del municipio. El proyecto surge como respuesta al crecimiento demográfico sostenido de Tupungato, que dejó obsoleta la red actual y provocó episodios de desabastecimiento en momentos de alta demanda. Con un horizonte de planificación de 25 años, la iniciativa apunta a modernizar el sistema y garantizar el acceso al agua potable en zonas con problemas crónicos de presión y disponibilidad.

Sin título (2) Licitan en Tupungato una obra clave de agua potable financiada con fondos provinciales Componentes principales del proyecto La licitación incluye intervenciones técnicas clave para optimizar el servicio:

Nueva fuente de provisión: perforación de un pozo de agua subterránea de 200 metros de profundidad, con obra civil y equipamiento electromecánico.

perforación de un pozo de agua subterránea de 200 metros de profundidad, con obra civil y equipamiento electromecánico. Reserva y distribución: construcción de una reserva de 240 m³ mediante cuatro tanques de PRFV y sus cuadros de maniobras.

construcción de una reserva de mediante cuatro tanques de PRFV y sus cuadros de maniobras. Acueducto de distribución: ejecución de 4.370 metros de tubería (PVC PN10 DN 250 mm) para transportar el agua hasta la cabecera de la cuenca en Villa Bastías.

ejecución de de tubería (PVC PN10 DN 250 mm) para transportar el agua hasta la cabecera de la cuenca en Villa Bastías. Modernización del sistema: instalación de tres válvulas reguladoras de presión (VRP) y adecuación de las tomas para mejorar la captación.

instalación de y adecuación de las tomas para mejorar la captación. Conexiones domiciliarias: realización de las conexiones para los vecinos ubicados sobre la traza del nuevo acueducto.