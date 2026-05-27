27 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Tupungato

Tupungato advirtió sobre sanciones para usuarios de monopatines eléctricos que incumplan la ley

El Municipio de Tupungato recordó que continúa vigente la Ley Provincial Nº 9333/2021 y adelantó que realizará controles para garantizar una circulación segura.

Monopatín eléctrico y su uso en Tupungato.

Monopatín eléctrico y su uso en Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tupungato recordó a la comunidad que continúa vigente la Ley Provincial Nº 9333/2021, normativa que regula el uso y circulación de monopatines eléctricos en la vía pública.

Además, desde el Municipio informaron que se realizarán controles y que quienes no cumplan con las condiciones exigidas por la normativa vial podrán ser sancionados con multas.

Lee además
Nuevas obras de alumbrado público en Tupungato. video

Tupungato reemplaza viejas luminarias por tecnología LED en zonas estratégicas
la conmovedora busqueda de una familia para cuatro hermanos mendocinos video

La conmovedora búsqueda de una familia para cuatro hermanos mendocinos

La medida tiene como objetivo reforzar la seguridad vial y promover una circulación responsable, tanto para conductores como para peatones.

image

Los requisitos obligatorios para circular en monopatín eléctrico por Tupungato

Desde la comuna solicitaron a vecinos y vecinas respetar las disposiciones vigentes para evitar sanciones y contribuir a una convivencia segura.

Entre los requisitos obligatorios establecidos por la normativa se encuentran:

  • Tener como mínimo 16 años
  • Circular con un solo ocupante
  • Contar con sistema de frenos en ambas ruedas
  • Portar DNI
  • Respetar la velocidad máxima de 25 km/h
  • Utilizar luces reglamentarias: blanca delantera y roja trasera
  • Respetar el sentido de circulación
  • Tener bocina o timbre obligatorio
  • Usar casco homologado
  • Contar con elementos reflectantes en el monopatín
  • Tener prohibido circular por veredas

Habrá multas para quienes incumplan la normativa en Tupungato

Desde la Municipalidad advirtieron que quienes incumplan la Ley serán pasibles de multas y sanciones viales.

Embed - Monopatines eléctricos: Tupungato multará a quienes no cumplan con los requisitos para circular

Temas
Seguí leyendo

Becas del 50% y reconocimiento al esfuerzo: premiaron a estudiantes del Valle de Uco

El departamento de Tupungato se viste de celeste y blanco para celebrar la Revolución de Mayo

Todo lo que tenés que saber para acceder a las esterilizaciones gratuitas en Tupungato

Alemania, Japón y Europa: a dónde llegó la miel producida en San Rafael

Polémica en San Rafael por un influencer que expuso el abandono de un sitio arqueológico y recibió amenazas

San Carlos invita a una jornada gratuita sobre salud integral de las mujeres

Tunuyán quiere que Lionel Messi vea este impactante mural dedicado a él

"El Equilibrista" cumple 900 funciones y lo celebrará en General Alvear

LO QUE SE LEE AHORA
El Día de la Hamburguesa se celebrará en Godoy Cruz.

Hamburguesa, papas y gaseosa por $10 mil: la promo que llega a Godoy Cruz

Las Más Leídas

Residentes médicos en Mendoza: ingresarán por orden de mérito y cobrarán hasta $1,9 millones. Imagen creada con IA

En Mendoza, los residentes médicos ingresarán por orden de mérito: cuánto cobrarán

Las históricas dunas de El Nihuil serán protagonistas de la Etapa 3 del Desafío Ruta 40, considerada una de las jornadas más exigentes del rally.  

El Nihuil y las dunas mendocinas ponen a prueba al rally raid mundial

El estudio de Reale Dalla Torre midió a Luis Petri, Ulpiano Suarez y gente del equipo de Cornejo. 

Qué revelan las encuestas de mayo en Mendoza, de cara a las elecciones 2027

La Corte dejó firmes las condenas contra los dos acusados y cerró una de las causas más complejas

La Corte ratificó las penas por uno de los casos más estremecedores de San Rafael

 Los 1.900 internos denuncian problemas sanitarios y restricciones en las comunicaciones.

Denuncian condiciones críticas en una de las cárceles más importantes de Mendoza