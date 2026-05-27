Tupungato advirtió sobre sanciones para usuarios de monopatines eléctricos que incumplan la ley

El Municipio de Tupungato recordó a la comunidad que continúa vigente la Ley Provincial Nº 9333/2021, normativa que regula el uso y circulación de monopatines eléctricos en la vía pública.
El Municipio de Tupungato recordó que continúa vigente la Ley Provincial Nº 9333/2021 y adelantó que realizará controles para garantizar una circulación segura.
El Municipio de Tupungato recordó a la comunidad que continúa vigente la Ley Provincial Nº 9333/2021, normativa que regula el uso y circulación de monopatines eléctricos en la vía pública.
Además, desde el Municipio informaron que se realizarán controles y que quienes no cumplan con las condiciones exigidas por la normativa vial podrán ser sancionados con multas.
La medida tiene como objetivo reforzar la seguridad vial y promover una circulación responsable, tanto para conductores como para peatones.
Desde la comuna solicitaron a vecinos y vecinas respetar las disposiciones vigentes para evitar sanciones y contribuir a una convivencia segura.
Entre los requisitos obligatorios establecidos por la normativa se encuentran:
Desde la Municipalidad advirtieron que quienes incumplan la Ley serán pasibles de multas y sanciones viales.