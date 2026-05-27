Tupungato advirtió sobre sanciones para usuarios de monopatines eléctricos que incumplan la ley

Monopatín eléctrico y su uso en Tupungato.

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Por Sitio Andino Departamentales







El Municipio de Tupungato recordó a la comunidad que continúa vigente la Ley Provincial Nº 9333/2021, normativa que regula el uso y circulación de monopatines eléctricos en la vía pública.

Además, desde el Municipio informaron que se realizarán controles y que quienes no cumplan con las condiciones exigidas por la normativa vial podrán ser sancionados con multas.

La medida tiene como objetivo reforzar la seguridad vial y promover una circulación responsable, tanto para conductores como para peatones.

image Los requisitos obligatorios para circular en monopatín eléctrico por Tupungato Desde la comuna solicitaron a vecinos y vecinas respetar las disposiciones vigentes para evitar sanciones y contribuir a una convivencia segura.

Entre los requisitos obligatorios establecidos por la normativa se encuentran: Tener como mínimo 16 años

Circular con un solo ocupante

Contar con sistema de frenos en ambas ruedas

Portar DNI

Respetar la velocidad máxima de 25 km/h

Utilizar luces reglamentarias: blanca delantera y roja trasera

Respetar el sentido de circulación

Tener bocina o timbre obligatorio

Usar casco homologado

Contar con elementos reflectantes en el monopatín

Tener prohibido circular por veredas Habrá multas para quienes incumplan la normativa en Tupungato Desde la Municipalidad advirtieron que quienes incumplan la Ley serán pasibles de multas y sanciones viales. Embed - Monopatines eléctricos: Tupungato multará a quienes no cumplan con los requisitos para circular