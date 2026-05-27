General Alvear recibirá a Mauricio Dayub con una función histórica de "El Equilibrista"

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Por Sitio Andino Departamentales







El actor Mauricio Dayub llegó a General Alvear y brindó una conferencia de prensa acompañado por la directora de Cultura, María Delia Achetoni, en la previa de la presentación de “El Equilibrista”, la multipremiada obra que se presentará el próximo 5 de junio en el Cine Teatro Antonio Lafalla.

Durante el encuentro, Dayub destacó la trayectoria del espectáculo, que lleva ocho años en cartel y acumula cerca de 900 funciones realizadas tanto en Argentina como en distintos países del mundo.

image Una obra premiada que celebrará una función histórica en General Alvear “El Equilibrista” ha recibido importantes reconocimientos nacionales e internacionales y, justamente en General Alvear, celebrará su función número 900.

El actor invitó al público alvearense a vivir una experiencia teatral “conmovedora e inspiradora”, asegurando que se trata de una obra que invita a valorar las cosas verdaderamente importantes de la vida.

image Las entradas tienen un valor de: Sector A - M: $50.000

Sector N - R: $45.000 Los tickets pueden adquirirse en boletería y también de manera online a través de la web oficial del teatro: cineteatrolafalla.alvearmendoza.gob.ar Embed - EL EQUILIBRISTA SE PRESENTA EL VIERNES 5 EN EL TEATRO LAFALLA