General Alvear recibirá a Mauricio Dayub con una función histórica de "El Equilibrista"

El actor Mauricio Dayub llegó a General Alvear y brindó una conferencia de prensa acompañado por la directora de Cultura, María Delia Achetoni, en la previa de la presentación de “El Equilibrista”, la multipremiada obra que se presentará el próximo 5 de junio en el Cine Teatro Antonio Lafalla.
Una obra premiada que celebrará una función histórica en General Alvear
“El Equilibrista” ha recibido importantes reconocimientos nacionales e internacionales y, justamente en General Alvear, celebrará su función número 900.
El actor invitó al público alvearense a vivir una experiencia teatral “conmovedora e inspiradora”, asegurando que se trata de una obra que invita a valorar las cosas verdaderamente importantes de la vida.