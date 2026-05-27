27 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Mauricio Dayub

General Alvear recibirá a Mauricio Dayub con una función histórica de "El Equilibrista"

El actor Mauricio Dayub llegó a General Alvear para presentar “El Equilibrista”, la multipremiada obra que se presentará el próximo 5 de junio en el Cine Teatro Antonio Lafalla.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El actor Mauricio Dayub llegó a General Alvear y brindó una conferencia de prensa acompañado por la directora de Cultura, María Delia Achetoni, en la previa de la presentación de “El Equilibrista”, la multipremiada obra que se presentará el próximo 5 de junio en el Cine Teatro Antonio Lafalla.

Lee además
El joven aseguró que ingresó caminando a un sector sin vigilancia ni señalización

Polémica en San Rafael por un influencer que expuso el abandono de un sitio arqueológico y recibió amenazas
Hospital Victorino Tagarelli en San Carlos. video

San Carlos invita a una jornada gratuita sobre salud integral de las mujeres
image

Una obra premiada que celebrará una función histórica en General Alvear

“El Equilibrista” ha recibido importantes reconocimientos nacionales e internacionales y, justamente en General Alvear, celebrará su función número 900.

El actor invitó al público alvearense a vivir una experiencia teatral “conmovedora e inspiradora”, asegurando que se trata de una obra que invita a valorar las cosas verdaderamente importantes de la vida.

image

Las entradas tienen un valor de:

  • Sector A - M: $50.000
  • Sector N - R: $45.000

Los tickets pueden adquirirse en boletería y también de manera online a través de la web oficial del teatro: cineteatrolafalla.alvearmendoza.gob.ar

Embed - EL EQUILIBRISTA SE PRESENTA EL VIERNES 5 EN EL TEATRO LAFALLA

Temas
Seguí leyendo

Tunuyán quiere que Lionel Messi vea este impactante mural dedicado a él

Multas y sanciones: Tupungato endurece los controles a monopatines eléctricos

Cómo ayudar a Mateo, el pequeño alvearense que enfrenta un duro tratamiento médico

Vino, geopolítica y negocios: el encuentro que reunirá a especialistas en Ciudad

Una gran inversión llega a Guaymallén con dos nuevos centros comerciales y un exclusivo complejo corporativo

La Municipalidad de Mendoza conmemorará el Día de la Donación de Órganos con una actividad abierta al público

Malargüe acelera su transformación con millonaria inversión hotelera en pleno centro

Son de San Rafael, ganaron en Mendoza y ahora representarán en robótica al país en Europa

LO QUE SE LEE AHORA
El Día de la Hamburguesa se celebrará en Godoy Cruz.

Hamburguesa, papas y gaseosa por $10 mil: la promo que llega a Godoy Cruz

Las Más Leídas

Residentes médicos en Mendoza: ingresarán por orden de mérito y cobrarán hasta $1,9 millones. Imagen creada con IA

En Mendoza, los residentes médicos ingresarán por orden de mérito: cuánto cobrarán

Las históricas dunas de El Nihuil serán protagonistas de la Etapa 3 del Desafío Ruta 40, considerada una de las jornadas más exigentes del rally.  

El Nihuil y las dunas mendocinas ponen a prueba al rally raid mundial

La Corte dejó firmes las condenas contra los dos acusados y cerró una de las causas más complejas

La Corte ratificó las penas por uno de los casos más estremecedores de San Rafael

El estudio de Reale Dalla Torre midió a Luis Petri, Ulpiano Suarez y gente del equipo de Cornejo. 

Qué revelan las encuestas de mayo en Mendoza, de cara a las elecciones 2027

 Los 1.900 internos denuncian problemas sanitarios y restricciones en las comunicaciones.

Denuncian condiciones críticas en una de las cárceles más importantes de Mendoza