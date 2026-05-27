27 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán quiere que Lionel Messi conozca el mural más grande de Mendoza dedicado al campeón del mundo

En la previa del Mundial 2026, Tunuyán busca contagiar la pasión futbolera con una iniciativa que une arte urbano, redes sociales y espíritu mundialista.

Pasiçon futbolera en Tunuyán.

Pasiçon futbolera en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

A pocos días del Mundial 2026, Tunuyán comenzó a vivir la pasión futbolera con una propuesta que busca unir a vecinos y turistas en torno a una obra única dedicada a Lionel Messi.

La Municipalidad lanzó una iniciativa para que el capitán de la Selección de Fútbol de Argentina conozca el mural gigante realizado en el Polideportivo Central y, además, quienes participen podrán ganarse una de las diez camisetas de la Selección que serán sorteadas.

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La propuesta invita a acercarse al Polideportivo Central de Tunuyán, donde la comuna dispuso un punto selfie con soporte para celular y una zona delimitada para lograr la mejor fotografía con el mural de fondo.

El intendente Emir Andraos destacó la importancia de generar acciones públicas que fortalezcan el sentido de pertenencia y acompañen el entusiasmo que despierta la Selección Argentina en cada rincón del departamento.

Para participar, las personas deberán:

  • Acercarse al Poli y tomarse una foto junto al mural de Lionel Messi
  • Ingresar a la publicación oficial de Instagram de la Municipalidad de Tunuyán
  • Colocar “me gusta”
  • Subir la imagen a sus historias
  • Etiquetar a @municipalidadtunuyan y @leomessi

Con esos pasos quedarán automáticamente participando por una de las diez camisetas de la Selección Argentina.

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Un mural que ya es un nuevo atractivo del departamento

La obra fue realizada por el muralista tunuyanino Renzo Correa, conocido artísticamente como RECnebulus, quien plasmó tres imágenes de Lionel Messi en una intervención que combina hiperrealismo, surrealismo y arte urbano.

El mural, emplazado en el Polideportivo Central, es considerado el más grande de la provincia dedicado al campeón del mundo y se convirtió en un nuevo punto de encuentro para quienes buscan acompañar a la Selección desde Tunuyán.

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