23 de mayo de 2026
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Bicicleta

Recorre el mundo en bicicleta y pasó por el Valle de Uco buscando ayuda

Hace siete años decidió empezar de nuevo arriba de una bicicleta y hoy necesita ayuda para reparar su medio de transporte.

La historia de vida de Iberzons en su paso por el Valle de Uco.

La historia de vida de Iberzons en su paso por el Valle de Uco.

Por Sitio Andino Departamentales

Iberzons tiene 44 años y llegó al Valle de Uco luego de recorrer distintos países en bicicleta, en una travesía que comenzó hace siete años cuando decidió dejar su país natal debido a la crisis que atravesaba, aquí su historia de vida.

Con su bicicleta como único medio de transporte y también como herramienta de vida, emprendió un viaje en busca de nuevas oportunidades, experiencias y un futuro mejor.

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Durante su paso por el Valle de Uco, compartió su historia y relató cómo fue el proceso de abandonar todo para comenzar nuevamente desde cero, recorriendo rutas, ciudades y fronteras arriba de su bici.

Embed - Ibersonz, el venezolano que huyó de su país en bici, llegó al Valle de Uco

Un pedido solidario para continuar el viaje de Iberzons en bicicleta

Actualmente, el viajero necesita ayuda para reparar su bicicleta y así poder continuar con su recorrido. Por ese motivo, desde el entorno que acompaña su historia hicieron extensivo el pedido solidario para quienes puedan colaborar con arreglos, repuestos o asistencia mecánica.

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La bicicleta no solo representa su medio de transporte, sino también el símbolo de una decisión de vida que tomó hace ya siete años y que lo llevó a atravesar distintos lugares del mundo.

Embed - Ibersonz, el venezolano que llegó al Valle de Uco en bici, necesita ayuda para seguir su viaje

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