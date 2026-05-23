Recorre el mundo en bicicleta y pasó por el Valle de Uco buscando ayuda

Iberzons tiene 44 años y llegó al Valle de Uco luego de recorrer distintos países en bicicleta, en una travesía que comenzó hace siete años cuando decidió dejar su país natal debido a la crisis que atravesaba, aquí su historia de vida.
Hace siete años decidió empezar de nuevo arriba de una bicicleta y hoy necesita ayuda para reparar su medio de transporte.
Iberzons tiene 44 años y llegó al Valle de Uco luego de recorrer distintos países en bicicleta, en una travesía que comenzó hace siete años cuando decidió dejar su país natal debido a la crisis que atravesaba, aquí su historia de vida.
Con su bicicleta como único medio de transporte y también como herramienta de vida, emprendió un viaje en busca de nuevas oportunidades, experiencias y un futuro mejor.
Durante su paso por el Valle de Uco, compartió su historia y relató cómo fue el proceso de abandonar todo para comenzar nuevamente desde cero, recorriendo rutas, ciudades y fronteras arriba de su bici.
Actualmente, el viajero necesita ayuda para reparar su bicicleta y así poder continuar con su recorrido. Por ese motivo, desde el entorno que acompaña su historia hicieron extensivo el pedido solidario para quienes puedan colaborar con arreglos, repuestos o asistencia mecánica.
La bicicleta no solo representa su medio de transporte, sino también el símbolo de una decisión de vida que tomó hace ya siete años y que lo llevó a atravesar distintos lugares del mundo.