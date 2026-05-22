22 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Abuelo

La abuela María celebró sus 103 años rodeada de cuatro generaciones en San Rafael

La abuela sanrafaelina nació en España y llegó a la Argentina siendo niña, escapando junto a su familia de los efectos de la guerra.

Toda la familia festejo los 103 años de la abuela María.

Toda la familia festejo los 103 años de la abuela María.

Por Sitio Andino Departamentales

La abuela María Soler cumplió 103 años y lo festejó con un gran almuerzo familiar en el departamento de San Rafael, acompañada por hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y amigos.

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La celebración comenzó con el ingreso de María al salón junto a sus hijos. Allí, familiares y seres queridos la recibieron cantándole el Feliz Cumpleaños, en medio de lágrimas, abrazos y mucha emoción, parte de esta tierna historia de vida.

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Una vida marcada por el esfuerzo y la familia

María nació el 12 de mayo de 1923 en Cuevas de Almanzora. Cuando tenía 10 años llegó a la Argentina junto a su mamá y dos hermanos, siguiendo a su padre, que había emigrado unos meses antes.

Con la dura experiencia de la guerra, la familia Soler decidió instalarse lejos del mar y encontró en el distrito de La Llave un nuevo hogar, donde comenzaron a dedicarse a la agricultura. Con el paso de los años, María conoció a Juan Velgas, de quien se enamoró y con quien formó una gran familia.

“Tengo siete hijos varones seguidos —el séptimo apadrinado por el presidente Onganía— y una hija mujer. Ellos me dieron 28 nietos, 35 bisnietos, cuatro tataranietos y una que viene en camino”, contó emocionada.

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El emotivo mensaje de la abuela María a sus 103 años

La abuela celebró su cumpleaños como lo ha hecho siempre: rodeada del cariño de su familia y amigos. Durante el festejo bailó el vals, brindó, partió la torta y también tomó el micrófono para dejar un mensaje que emocionó a todos los presentes.

“Les deseo a todos lo mejor del mundo. Muchas gracias por lo que hacen por mí. El consejo a mi familia es que disfruten la vida y no la desperdicien”, expresó.

Embed - MARÍA SOLER CUMPLIÓ 103 AÑOS

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