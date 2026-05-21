La Lepra busca mantener el invicto ante la Guaira por la Libertadores: hora y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia visitará este jueves desde las 19 a Deportivo La Guaira en Venezuela por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026 . El equipo dirigido por Alfredo Berti ya aseguró la clasificación a los octavos de final y también el liderazgo de la zona, pero buscará sostener su gran presente internacional tras la eliminación sufrida en el Torneo Apertura.

La Lepra atraviesa el mejor momento deportivo de su historia y quiere seguir dejando huella en la Copa Libertadores. Con dos partidos todavía por disputarse, el conjunto mendocino ya aseguró el primer puesto del Grupo C y sabe que definirá la llave de octavos de final en el estadio Malvinas Argentinas.

El empate frente a Fluminense en Mendoza y el histórico triunfo en el Maracaná marcaron el camino de un equipo que sorprendió al continente por su personalidad y eficacia. Ahora, el desafío será mantener la intensidad en una etapa decisiva de la temporada. Además, el encuentro aparece como una oportunidad importante para recuperar confianza luego del duro golpe sufrido ante Unión de Santa Fe en el Bautista Gargantini, donde Independiente Rivadavia quedó eliminado del Torneo Apertura.

El conjunto mendocino, sin embargo, sigue liderando la tabla anual y continúa siendo uno de los equipos argentinos con mejor rendimiento durante el 2026.

Alfredo Berti mete mano en el equipo para jugar en Venezuela

Pensando en la formación que viene utilizando en los últimos encuentros, Alfredo Berti realizará algunas modificaciones para visitar a Deportivo La Guaira. En defensa, Juan Manuel Elordi ingresará por Ezequiel Bonifacio. El Pipa ocupará el sector izquierdo, mientras que Luciano Gómez cambiará de banda para jugar por derecha.

En la mitad de la cancha, el entrenador también apostará por una variante importante. Matías Fernández dejará su lugar y quien se meterá entre los titulares será Gonzalo Ríos, acompañando a Tomás Bottari y José Florentín. La base ofensiva, en cambio, se mantendrá intacta. Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori volverán a comandar el ataque de una Lepra que ya demostró tener poder de fuego en la competencia continental.

Del otro lado estará un Deportivo La Guaira necesitado. El equipo venezolano marcha último en el Grupo C con apenas tres puntos y necesita ganar para llegar con posibilidades de clasificación a la última fecha. El antecedente más cercano entre ambos favorece claramente a Independiente Rivadavia. En Mendoza, el conjunto de Berti goleó 4-1 con una actuación brillante de Alex Arce.

Hora, TV y formaciones del partido entre La Guaira e Independiente Rivadavia

El encuentro entre Deportivo La Guaira e Independiente Rivadavia se jugará este jueves desde las 19 en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

El árbitro principal será el paraguayo Mario Díaz de Vivar, mientras que el VAR estará a cargo del uruguayo Antonio García. El partido podrá verse por Fox Sports y Disney+ Premium.

La síntesis

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Los resultados

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