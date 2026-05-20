20 de mayo de 2026
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Mariano Navone

Mariano Navone dio el golpe ante Norrie y avanzó a cuartos en el ATP 250 de Ginebra

El argentino Mariano Navone venció a Cameron Norrie y se clasificó a los cuartos de final del ATP 250 de Ginebra. Mirá lo sucedido.

Mariano Navone derrotó al británico Cameron Norrie y continúa firme en el ATP 250 de Ginebra. &nbsp;

Mariano Navone derrotó al británico Cameron Norrie y continúa firme en el ATP 250 de Ginebra.

 

Por Sitio Andino Deportes

Mariano Navone consiguió una gran victoria este miércoles en el ATP 250 de Ginebra al derrotar al británico Cameron Norrie, tercer preclasificado del torneo, y avanzar a los cuartos de final. El argentino se impuso por 6-4 y 6-4, en una hora y 41 minutos de juego, y confirmó el gran presente que atraviesa en la previa de Roland Garros.

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Durante gran parte del encuentro, Navone mostró regularidad, intensidad y mucha confianza desde el fondo de la cancha, neutralizando el juego del británico, que nunca logró sentirse cómodo sobre la superficie suiza. El triunfo representa además una de las victorias más importantes del año para el argentino, que sigue creciendo dentro del circuito ATP.

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El gran presente de Mariano Navone antes de Roland Garros

Navone atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional y llega en alza al segundo Grand Slam de la temporada.

En este 2026, el argentino logró conquistar el primer título ATP de su carrera al quedarse con el ATP 250 de Bucarest, resultado que le permitió recuperar terreno en el ranking y regresar al Top 50 luego de un flojo comienzo de temporada. La gira sobre polvo de ladrillo terminó potenciando nuevamente el rendimiento del argentino, que encontró regularidad y confianza durante las últimas semanas.

Quién será el rival de Navone en cuartos de final

El próximo rival de Mariano Navone será el español Jaume Munar, octavo preclasificado del torneo, que más tarde eliminó al también argentino Francisco Comesaña.

El español se impuso con un doble 6-4 después de una hora y 34 minutos de juego y dejó a Comesaña atravesando un momento complicado dentro del circuito. El marplatense acumula varios meses sin resultados importantes y recientemente salió del Top 100 del ranking ATP.

Las otras sorpresas que dejó el ATP de Ginebra

La jornada en Suiza también tuvo otros resultados importantes de cara a Roland Garros. Uno de los grandes golpes lo dio el australiano Alexei Popyrin, que eliminó al estadounidense y máximo favorito Taylor Fritz.

Además, el estadounidense Learner Tien derrotó al griego Stefanos Tsitsipas, quien continúa sin poder salir de su crisis deportiva. Por otra parte, el noruego Casper Ruud avanzó a la siguiente ronda tras vencer en sets corridos al belga Raphaël Collignon.

Ginebra y Hamburgo, la última parada antes de Roland Garros

Los ATP 250 de Ginebra y Hamburgo representan la última escala previa al inicio de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Por eso, muchos de los principales tenistas del circuito utilizan estos torneos para llegar con ritmo y confianza a París.

En ese contexto, Mariano Navone aparece como uno de los argentinos que mejor llega al gran objetivo sobre polvo de ladrillo.

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