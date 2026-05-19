20 de mayo de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

Histórico: Independiente Rivadavia se aseguró el primer puesto de su grupo en la Libertadores

El Azul del Parque aseguró el liderazgo del Grupo C y afrontará con tranquilidad su duelo ante La Guaira. Quién sería el próximo rival en octavos.

Independiente Rivadavia sigue haciendo historia en el certamen continental.

Independiente Rivadavia sigue haciendo historia en el certamen continental.

Foto: Prensa CSIR
Por Sitio Andino Deportes

En medio de un gran presente futbolístico, Independiente Rivadavia recibió una excelente noticia antes de su duelo ante Deportivo La Guaira en Venezuela. Tras el triunfo de Fluminense por 2 a 1 frente a Bolívar, el equipo de Alfredo Berti aseguró de manera anticipada el primer puesto del Grupo C de la Copa Libertadores. La Lepra ya había sellado su clasificación a los octavos de final, pero ahora consolidó el liderazgo.

La Lepra sigue soñando en la Copa Libertadores: llega a octavos como líder

En plena recta decisiva de la fase de grupos, la Lepra mendocina consiguió el prmer puesto de su zona incluso antes de disputar su compromiso frente a La Guaira, programado para este jueves a las 19 en Venezuela.

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El logro se concretó gracias al triunfo de Fluminense sobre Bolívar en Río de Janeiro, resultado que dejó a ambos equipos relegados en la tabla y favoreció directamente al conjunto mendocino. Con cinco puntos de ventaja sobre sus perseguidores y solo una fecha por jugarse (al Azul le faltan dos), Independiente Rivadavia se aseguró matemáticamente el liderazgo del Grupo C.

El equipo dirigido por Berti atraviesa un momento histórico en su primera participación en la Libertadores. Invicto y consolidado como una de las revelaciones del torneo, el Azul del Parque ahora buscará cerrar la fase de grupos con la mayor cantidad de puntos posible para obtener ventajas de localía en las etapas eliminatorias.

Ahora la Lepra espera conocer a su próximo rival, que saldrá entre los equipos que finalicen en el segundo lugar de las otras zonas. El cruce se definirá mediante un sorteo que la Conmebol realizará a comienzos de junio. Pero el Azul ya se aseguró aparecer en el bombo de los primeros.

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