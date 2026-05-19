19 de mayo de 2026
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El Rally Safari tuvo una definición vibrante y dejó grandes ganadores en Jocolí

El Rally Safari 2026 cerró una espectacular fecha en Lavalle con carrera nocturna, accidentes, podios ajustados y gran convocatoria. Mirá lo sucedido.

El Rally tuvo un gran paso por suelo lavallino.

El Rally tuvo un gran paso por suelo lavallino.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Rally Safari 2026 completó una intensa tercera fecha en Jocolí, Lavalle, con una convocatoria destacada, caminos exigentes y un súper especial nocturno que se robó todas las miradas. La dupla Balliro-Tarifa fue la gran protagonista del fin de semana al quedarse con la clasificación general tras tres etapas muy competitivas que consolidaron el crecimiento de la categoría en Mendoza.

Cómo terminó la clasificación general del Rally Safari en Lavalle

La respuesta rápida es que Balliro-Tarifa dominaron la Clase 3 y además marcaron el mejor tiempo absoluto de toda la competencia con un registro acumulado de 31’42”20.

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El binomio mostró regularidad, velocidad y una conducción sólida en cada tramo disputado en el norte mendocino. Detrás terminaron Castro-Cabrera, ganadores de la Clase 2, mientras que el tercer lugar general quedó para Manresa-Funez, vencedores de la Clase 4.

Clasificación general final

1- Balliro - Tarifa (Clase 3) — 31’42”20

2- Castro - Cabrera (Clase 2) — 32’25”92

3- Manresa - Funez (Clase 4) — 32’37”69

4- Rodríguez - Rodríguez (Clase 2) — 34’33”51

5- López A. - Valdez (Clase 2) — 34’44”54

6- Cantó - Cantó (Clase 3) — 35’08”40

7- Chadi - Chadi (Clase 1) — 35’45”24

8- Bustos - González (Clase 1) — 37’45”14

9- Castro J. - Fuentes (Clase 3) — 38’52”96

10- Arabena - Arabena (Clase 3) — 40’59”95

La diferencia entre el ganador absoluto y su escolta fue de apenas 43 segundos y 72 centésimas, una muestra de lo ajustada que fue la pelea en distintos sectores del recorrido.

Qué pasó en cada categoría del Rally Safari

La Clase 3 fue la más veloz y competitiva del fin de semana. Allí, Balliro-Tarifa marcaron el ritmo desde el comienzo y sostuvieron la ventaja en las tres etapas disputadas en Jocolí.

Podio Clase 3

1- Balliro - Tarifa31’42”20

2- Velázquez - Velázquez34’22”01

3- Cantó - Cantó35’08”40

En la Clase 2, Castro-Cabrera se quedaron con un triunfo muy trabajado y además terminaron segundos en la general.

Podio Clase 2

1- Castro - Cabrera32’25”92

2- Rodríguez - Rodríguez34’33”51

3- López A. - Valdez34’44”54

En la Clase 4, Manresa-Funez aprovecharon un fin de semana sólido y capitalizaron el abandono de Festino-Faure, quienes protagonizaron uno de los momentos más impactantes de la fecha tras un fuerte accidente con su Vitara 4x4.

rally safari (2)

Podio Clase 4

1- Manresa - Funez32’37”69

2- Festino F. - Fauresin tiempo (DNF)

Mientras tanto, la Clase 1 tuvo un claro dominio de Chadi-Chadi.

Podio Clase 1

1- Chadi - Chadi35’45”24

2- Bustos - González37’45”14

En la Clase 5, correspondiente a autos, la dupla Pallicier-Décimo logró completar el recorrido y quedarse con la victoria tras una competencia marcada por abandonos.

Podio Clase 5

1- Pallicier - Décimo37’30”46

2- Festino J. - Stellasin tiempo (DNF)

El calendario del Rally Safari

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