El mendocino Fabrizio Maggini volvió al podio en el TC Mouras y se afianza entre los mejores del campeonato

Fabrizio Maggini tuvo una enorme remontada en La Plata y volvió a subir al podio del TC Mouras.

Fabrizio Maggini volvió a ser protagonista en el TC Mouras al finalizar en la tercera colocación de la quinta fecha del campeonato, disputada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El piloto mendocino del Valle de Uco logró una enorme remontada desde el fondo de la grilla y consiguió su tercer podio en apenas cinco fechas de la temporada.

El representante mendocino continúa atravesando un gran momento dentro del TC Mouras y volvió a posicionarse entre los pilotos más competitivos del campeonato. Con este nuevo resultado, Fabrizio Maggini alcanzó su tercer podio del año luego de haber conseguido una victoria en la apertura de la temporada y otro tercer puesto en la segunda fecha.

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Desde el comienzo del fin de semana, el piloto del Rus Med Team mostró un ritmo muy competitivo tanto en los entrenamientos como en la clasificación. El mendocino volvió a destacarse entre los protagonistas de una categoría extremadamente exigente y ratificó su crecimiento dentro de la escalera rumbo al Turismo Carretera .

Además, el piloto del Valle de Uco sigue consolidándose como una de las grandes apariciones del automovilismo nacional en 2026. Su regularidad, velocidad y capacidad para recuperarse en carreras complejas empiezan a transformarlo en uno de los nombres fuertes de la categoría.

TC Mouras

El toque en la serie cambió todo el panorama

Cuando parecía tener todo encaminado para pelear por la victoria, Maggini sufrió un duro golpe en la serie. El mendocino tuvo un toque con su compañero de equipo, Thiago Falivene, situación que lo obligó a abandonar y condicionó completamente sus posibilidades para la final.

Debido a ese incidente, el representante mendocino debió largar desde el fondo de la grilla en la competencia principal. Sin embargo, lejos de caerse anímicamente, mostró un manejo muy sólido, inteligente y sin errores para avanzar posiciones vuelta tras vuelta en el circuito platense.

Con un gran ritmo de carrera y maniobras precisas, Fabrizio Maggini logró cruzar inicialmente la bandera a cuadros en la cuarta colocación. Más tarde, tras la exclusión técnica del ganador de la competencia, el mendocino avanzó un puesto más y finalmente heredó el tercer lugar definitivo del podio.

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La palabra de Fabrizio Maggini tras otro gran resultado

Luego de la carrera, el piloto mendocino destacó el funcionamiento del auto y remarcó el enorme trabajo realizado por el equipo durante todo el fin de semana en La Plata. “Tuvimos un gran auto durante todo el fin de semana. En la serie, un toque con nuestro compañero nos relegó y no nos permitió terminar más adelante. En la final pudimos remontar y finalizar cuartos en pista”, explicó el mendocino tras la competencia.

Además, Maggini valoró el resultado conseguido luego de un fin de semana muy complejo desde lo deportivo. “Una vez terminada la competencia, logramos avanzar un puesto tras la exclusión del ganador y así cerrar un gran P3, que refleja el rendimiento que tuvimos durante toda la fecha”, agregó.

El piloto del Valle de Uco también aprovechó para agradecerle al Rus Med Team y dejó en claro cuáles serán los próximos objetivos para el campeonato. “Gracias a todo el Rus Med Team por el enorme trabajo. Vamos a buscar revalidar este podio en la próxima fecha”, sostuvo.

Con este nuevo podio, Fabrizio Maggini quedó ubicado en la tercera colocación del campeonato y se mantiene plenamente en la pelea por los puestos de vanguardia de la temporada 2026.

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Lo que se viene en el TC Mouras

La sexta fecha se correrá el 6 y 7 de junio en La Plata.