19 de mayo de 2026
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Confederación Sudamericana de Fútbol

Escándalo en la Conmebol y la FIFA: The New York Times reveló una denuncia millonaria contra Domínguez

Sacaron a la luz un complicada situación de ética millonaria contra Alejandro Domínguez y crece el lío en la apuntada Conmebol. Mirá lo que pasó.

Alejandro Domínguez, el mandamás de la Conmebol, quedó envuelto en una fuerte polémica tras una denuncia ética revelada por The New York Times. &nbsp;

Alejandro Domínguez, el mandamás de la Conmebol, quedó envuelto en una fuerte polémica tras una denuncia ética revelada por The New York Times.

 

Por Sitio Andino Deportes

La Conmebol volvió a quedar bajo el foco mundial luego de que The New York Times revelara una denuncia ética millonaria contra su presidente, Alejandro Domínguez, vinculada a supuestos pagos irregulares provenientes de fondos recuperados tras los históricos casos de corrupción en el fútbol internacional. El informe fue publicado este lunes y generó un fuerte impacto político dentro de la FIFA.

La denuncia que golpea a Alejandro Domínguez

Según el prestigioso diario estadounidense, altos funcionarios de la FIFA conocían desde hace más de un año la existencia de una denuncia ética contra Alejandro Domínguez y otro importante dirigente sudamericano.

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De acuerdo con la información publicada, tres personas con conocimiento directo del expediente confirmaron bajo anonimato que el caso ya había sido presentado ante el Comité de Ética de FIFA. La acusación sostiene que ambos dirigentes habrían recibido más de cinco millones de dólares provenientes de fondos recuperados por la Conmebol luego de los grandes escándalos de corrupción que golpearon al fútbol sudamericano y mundial durante la última década.

El tema tomó todavía mayor dimensión porque Domínguez no solo conduce la Conmebol, sino que además ocupa uno de los ocho cargos de vicepresidente de la FIFA, convirtiéndose en una de las figuras políticas más influyentes del fútbol internacional.

La publicación del medio norteamericano reavivó rápidamente viejos fantasmas dentro del fútbol sudamericano, especialmente por el antecedente del FIFA Gate y las múltiples investigaciones judiciales que afectaron a exdirigentes continentales.

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El silencio de Conmebol y FIFA

La Conmebol aseguró desconocer la existencia de una denuncia ética formal contra Alejandro Domínguez.

Según publicó The New York Times, el organismo sudamericano evitó profundizar sobre la situación y respondió que no tenía conocimiento del expediente mencionado en la investigación periodística. Por su parte, la FIFA tampoco respondió a los pedidos de comentarios realizados por el diario estadounidense.

En paralelo, Agencia Noticias Argentinas confirmó parte de la información relacionada con la existencia de la denuncia y el supuesto manejo de fondos recuperados por la federación sudamericana.

Hasta el momento, Alejandro Domínguez tampoco realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones que comenzaron a generar repercusiones políticas y mediáticas dentro del ambiente futbolístico. El silencio institucional alimentó todavía más las especulaciones alrededor de un caso que podría tener consecuencias importantes dentro de la estructura dirigencial sudamericana y mundial.

El impacto político que vuelve a sacudir al fútbol sudamericano

La denuncia contra Alejandro Domínguez genera enorme repercusión porque vuelve a poner bajo sospecha a la estructura política de la Conmebol.

Durante los últimos años, el fútbol sudamericano intentó reconstruir su imagen luego de los escándalos de sobornos, lavado de dinero y corrupción que derivaron en detenciones de exdirigentes históricos de distintas federaciones. La gestión encabezada por Domínguez había buscado mostrarse como una etapa de renovación institucional y recuperación económica.

Sin embargo, la investigación publicada por The New York Times vuelve a instalar interrogantes sobre el manejo interno de fondos millonarios y el funcionamiento de los organismos que controlan el fútbol internacional.

Además, el contexto político dentro de la FIFA vuelve todavía más sensible el tema. Domínguez es considerado uno de los dirigentes de mayor peso en Sudamérica y mantiene una estrecha relación con distintos presidentes de federaciones nacionales, entre ellos el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La repercusión internacional del caso podría crecer en las próximas semanas si aparecen nuevas filtraciones, respuestas oficiales o movimientos dentro del Comité de Ética de FIFA.

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