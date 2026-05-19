19 de mayo de 2026
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Nicolás Varrone

Nicolás Varrone vuelve a la Fórmula 2 y ya tiene horarios confirmados para Canadá

El argentino Nicolás Varrone afrontará una nueva fecha de la dura Fórmula 2 en Montreal. Repasá lo que se viene en el GP de Canadá.

Nicolás Varrone disputará este fin de semana una nueva fecha de la Fórmula 2 en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. &nbsp;

Nicolás Varrone disputará este fin de semana una nueva fecha de la Fórmula 2 en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

 

Por Sitio Andino Deportes

Nicolás Varrone volverá a tener acción este fin de semana en la Fórmula 2, categoría previa a la Fórmula 1, durante el Gran Premio de Canadá que se disputará en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. El argentino buscará continuar sumando experiencia internacional y afianzarse en una de las categorías más exigentes del automovilismo mundial.

Nicolás Varrone afronta una nueva fecha en la Fórmula 2

El piloto argentino tendrá actividad desde el viernes en Montreal y disputará su tercera presentación de la temporada 2026. Representando al equipo Van Amersfoort Racing, Varrone continúa construyendo una histórica participación en la categoría luego de las cancelaciones de las fechas de Baréin y Yeda debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

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Además, la presencia de Varrone genera una enorme expectativa entre los fanáticos argentinos, que siguen de cerca el crecimiento de los representantes nacionales en Europa y Norteamérica. La temporada 2026 viene marcando un fuerte protagonismo argentino en el automovilismo internacional.

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Los horarios de la Fórmula 2 en el GP de Canadá

La actividad de Nicolás Varrone comenzará este viernes con las prácticas libres y la clasificación en el circuito Gilles Villeneuve. Luego llegará el turno de las dos competencias oficiales programadas para el sábado y domingo en Montreal.

El cronograma completo de la Fórmula 2 para el Gran Premio de Canadá, en horario argentino, será el siguiente:

Viernes 22 de mayo

  • Práctica libre: 11:00
  • Clasificación: 15:00

Sábado 23 de mayo

  • Carrera sprint: 15:10

Domingo 24 de mayo

  • Carrera principal: 13:00

El trazado canadiense representa un nuevo desafío para Varrone, que continúa adaptándose a monoplazas de alto rendimiento y a circuitos históricos del calendario internacional. Cada fecha aparece como una oportunidad clave para seguir creciendo dentro de una categoría extremadamente competitiva.

Argentina sigue ganando presencia en el automovilismo internacional

La presencia de Nicolás Varrone en la Fórmula 2 y de Franco Colapinto en la Fórmula 1 alimenta la ilusión de los fanáticos argentinos, que vuelven a tener representantes en los principales escenarios del automovilismo mundial.

El crecimiento de ambos pilotos durante los últimos años permitió recuperar protagonismo internacional para Argentina, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo dentro de las categorías más importantes de la FIA. Tanto Varrone como Colapinto aparecen hoy como dos de las grandes referencias del automovilismo nacional.

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