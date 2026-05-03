Nicolás Varrone terminó 13° en Miami tras un toque y perdió una gran chance de sumar en Fórmula 2

Nicolás Varrone tuvo un cierre amargo en Miami y terminó fuera de la zona de puntos en Fórmula 2.

Nicolás Varrone terminó 13° en la carrera principal de la Fórmula 2 en Miami y se quedó sin sumar puntos después de un fin de semana que había comenzado de gran manera para el piloto argentino. Un toque con Martinius Stenshorne y el posterior recargo de los comisarios terminaron condicionando sus chances de cerrar dentro del top diez.

El piloto argentino venía teniendo una actuación competitiva y peleaba por meterse en la zona de puntos cuando sufrió un incidente que cambió completamente el rumbo de su carrera. A falta de unos 20 minutos para el final , Varrone intentó una maniobra después de la recta larga y terminó tocando a Martinius Stenshorne en una acción que también involucró a Laurens van Hoepen .

Una Lepra alternativa y líder sumó ante Aldosivi y está lista para los octavos del Torneo Apertura 2026

Franco Colapinto brilló en Miami y sumo 4 puntos para el campeonato de Fórmula 1

El contacto dejó al argentino relegado en el clasificador y complicó seriamente sus posibilidades de mantenerse entre los diez primeros de la competencia. Además, los comisarios deportivos decidieron aplicarle una sanción de 10 segundos , una penalización que terminó siendo decisiva para el resultado final de la carrera.

Con ese panorama, Varrone perdió definitivamente la chance de sumar puntos en la competencia principal de Miami.

Cómo había sido el fin de semana de Nico Varrone en Miami

Más allá del resultado final, el argentino mostró un muy buen nivel durante gran parte del fin de semana en la Fórmula 2. Varrone venía de conseguir un destacado cuarto puesto en la Sprint, resultado que le permitió sumar sus primeros puntos dentro de la categoría y confirmar el crecimiento que venía mostrando fecha tras fecha.

Además, también había logrado una clasificación positiva, algo que le permitió ilusionarse con cerrar otro buen resultado en la carrera principal. Sin embargo, las condiciones cambiantes de la pista terminaron complicando el desarrollo de la competencia. La carrera se disputó bajo un escenario climático muy inestable, una situación que obligó a los pilotos a administrar riesgos permanentemente y elevó muchísimo la dificultad de cada maniobra. En ese contexto, el toque sufrido por Varrone terminó siendo determinante.

Cómo terminó Nico Varrone en la Fórmula 2 de Miami

Finalmente, Nicolás Varrone cerró la carrera principal en el 13° puesto y se fue de Miami con una sensación amarga después de haber mostrado ritmo competitivo durante todo el fin de semana. El argentino estuvo cerca de sumar nuevamente en la Fórmula 2, pero el incidente y la posterior sanción terminaron dejándolo fuera de la zona puntuable.

Aun así, el balance general dejó aspectos positivos para el piloto nacional, especialmente por el rendimiento mostrado en la Sprint y por haber conseguido sus primeros puntos en la categoría. Con experiencia cada vez más importante dentro de la Fórmula 2, Varrone continúa sumando rodaje en uno de los campeonatos más exigentes del automovilismo internacional.

Preguntas frecuentes sobre Nico Varrone en Miami

¿En qué puesto terminó Nico Varrone en Miami?

Nicolás Varrone finalizó 13° en la carrera principal de Fórmula 2.

¿Por qué Nico Varrone perdió posiciones?

El argentino sufrió un toque con Martinius Stenshorne y además recibió una sanción de 10 segundos.

¿Quiénes estuvieron involucrados en el incidente?

En la maniobra también estuvo involucrado Laurens van Hoepen.

¿Varrone había sumado puntos en Miami?

Sí. El argentino había terminado cuarto en la Sprint y logró sus primeros puntos en la categoría.

¿Cómo fueron las condiciones de pista en Miami?

La carrera se disputó con una pista cambiante debido a las condiciones climáticas.