Los Pumitas hicieron historia ante Nueva Zelanda y lograron un triunfo inolvidable en Sudáfrica

Los Pumitas consiguieron una victoria histórica este domingo al derrotar por 25-17 a Nueva Zelanda en Port Elizabeth, Sudáfrica , por la segunda fecha del The Rugby Championship M20 . El seleccionado argentino juvenil logró así su primer triunfo ante los Baby Blacks en la categoría y se recuperó después de la dura caída sufrida en el debut frente a Sudáfrica.

¡LOS PUMITAS HICIERON HISTORIA EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP M20! El conjunto argentino derrotó con autoridad a Nueva Zelanda por 25-17 en la segunda fecha del certamen juvenil. El próximo sábado cerrarán su participación en el campeonato, enfrentando a Australia, desde… pic.twitter.com/9DpQzE0jFI

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El equipo argentino mostró carácter, contundencia y una actuación muy sólida frente a una de las grandes potencias del rugby juvenil mundial. Después de perder por 48-21 ante Sudáfrica en la primera fecha, Los Pumitas reaccionaron de gran manera y firmaron una victoria histórica en suelo sudafricano.

El seleccionado dirigido por Nicolás Fernández Miranda jugó con muchísima personalidad de principio a fin y logró sostener la ventaja en los momentos más complicados del encuentro. Además de defender con intensidad, el conjunto nacional fue efectivo cada vez que tuvo oportunidades para lastimar.

Los tantos argentinos llegaron a través de los tries de Federico Serpa, Luciano Avaca y Ramón Fernández Miranda, mientras que además el equipo sumó un try penal que terminó siendo clave para sostener la diferencia. Serpa también aportó un penal importante en un momento decisivo del partido y fue una de las piezas destacadas dentro del seleccionado argentino.

Por qué la victoria fue histórica para el rugby argentino

La victoria tiene un valor muy importante para el rugby argentino porque Nueva Zelanda había dominado ampliamente los antecedentes recientes ante Los Pumitas en este certamen. En 2024, los Baby Blacks habían ganado por 43-20, mientras que en 2025 se impusieron por un contundente 75-21. Por eso, el triunfo conseguido este domingo representa un golpe histórico para el seleccionado juvenil argentino.

Además del resultado, también se destacó la forma en la que Los Pumitas afrontaron el partido. El equipo jugó con personalidad, respondió físicamente y sostuvo la intensidad durante gran parte del encuentro frente a uno de los rivales más exigentes del mundo. El triunfo rápidamente generó repercusión dentro del ambiente del rugby argentino y volvió a despertar ilusión pensando en el futuro de varios jugadores que forman parte de este plantel juvenil.

Cuándo vuelve a jugar Los Pumitas en el Rugby Championship M20

Con esta victoria, Argentina logró recuperarse dentro del torneo y ahora buscará cerrar su participación con otro buen resultado. Los Pumitas volverán a jugar el próximo sábado 9 de mayo, desde las 9 de la mañana, frente a Australia, nuevamente en Port Elizabeth, Sudáfrica.

Después del histórico triunfo frente a Nueva Zelanda, el seleccionado argentino intentará terminar el Rugby Championship M20 con otra actuación destacada y seguir consolidando el crecimiento mostrado en esta categoría.

Preguntas frecuentes sobre Los Pumitas vs Nueva Zelanda

¿Cuánto salió Los Pumitas vs Nueva Zelanda?

Los Pumitas derrotaron 25-17 a Nueva Zelanda en el Rugby Championship M20.

¿Dónde se jugó el partido?

El encuentro se disputó en Port Elizabeth, Sudáfrica.

¿Quiénes marcaron los tries de Los Pumitas?

Los tries fueron convertidos por Federico Serpa, Luciano Avaca y Ramón Fernández Miranda.

¿Por qué fue histórico el triunfo?

Porque fue la primera victoria de Los Pumitas ante Nueva Zelanda en la categoría M20.

¿Cuándo vuelve a jugar Los Pumitas?

El seleccionado argentino juvenil jugará el sábado 9 de mayo ante Australia.