Gran clasificación de Franco Colapinto en Miami: terminó octavo

Franco Colapinto concluyó octavo en la clasificación del Gran Premio de Miami.

Por Sitio Andino Deportes







El argentino Franco Colapinto volvió a destacarse en la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami y se quedó con el octavo puesto en la grilla de partida.

La pole position fue para el italiano Kimi Antonelli, representante de Mercedes y actual líder del campeonato, seguidos por Max Verstappen y Charles Leclerc.

El argentino de 22 años repitió el nivel del viernes, que lo llevó a largar desde la misma ubicación en la carrera Sprint a 19 vueltas en el primer turno del sábado. Un toque con Verstappen condicionó su participación y terminó en la 10ma posición.

El ex hombre de Williams dio vuelta la página con rapidez porque nuevamente le ganó el mano a mano a su compañero de equipo Pierre Gasly. Más allá de que ambos pasaron a la Q3, el pilarense mostró sus credenciales para quedarse con la octava ubicación con un cronómetro de 1:28.762. Quedó a casi un segundo de la cima. En contraposición, el francés se debió conformar con el último escalón del Top Ten tras marcar un registro de 1:28.810.

Así se ordenan las 10 primeras ubicaciones en el siguiente orden: Kimi Antonelli (1°), Verstappen (2°), Leclerc (3°), Lando Norris (4°, McLaren), George Russell (5°, Mercedes), Lewis Hamilton (6°, Ferrari), Oscar Piastri (7°, McLaren), Franco Colapinto (8°, Alpine), Isack Hadjar (9°, Red Bull) y Gasly (10°, Alpine). Una de las grandes decepciones fue Audi porque Gabriel Bortoleto no alcanzó a registrar giros en la Q1, tuvo un principio de incendio en su monoplaza y deberá largar desde el último lugar. Aston Martin y Cadillac siguen en el fondo, Arvin Lindblad (Racing Bulls) tuvo un mal fin de semana con eliminaciones sucesivas en la Q1 y Alpine continúa reforzando su posición como el mejor equipo por fuera de las cuatro potencias (Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull).