2 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Franco Colapinto

Gran clasificación de Franco Colapinto en Miami: terminó octavo

Franco Colapinto mantiene un rendimiento sólido en clasificación y largará octavo este domingo en Miami.

Franco Colapinto concluyó octavo en la clasificación del Gran Premio de Miami.

Franco Colapinto concluyó octavo en la clasificación del Gran Premio de Miami.

Por Sitio Andino Deportes

El argentino Franco Colapinto volvió a destacarse en la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Miami y se quedó con el octavo puesto en la grilla de partida.

La pole position fue para el italiano Kimi Antonelli, representante de Mercedes y actual líder del campeonato, seguidos por Max Verstappen y Charles Leclerc.

Lee además
La autocritica de Franco Colapinto.

Qué falló en el auto de Franco Colapinto en la Carrera Sprint de Miami
Franco Colapinto terminó 10º en el Sprint de la Fórmula 1 en Miami.

Carrera Sprint: Franco Colapinto peleó hasta el final pero quedó décimo en Miami

El argentino de 22 años repitió el nivel del viernes, que lo llevó a largar desde la misma ubicación en la carrera Sprint a 19 vueltas en el primer turno del sábado. Un toque con Verstappen condicionó su participación y terminó en la 10ma posición.

El ex hombre de Williams dio vuelta la página con rapidez porque nuevamente le ganó el mano a mano a su compañero de equipo Pierre Gasly. Más allá de que ambos pasaron a la Q3, el pilarense mostró sus credenciales para quedarse con la octava ubicación con un cronómetro de 1:28.762. Quedó a casi un segundo de la cima. En contraposición, el francés se debió conformar con el último escalón del Top Ten tras marcar un registro de 1:28.810.

Así se ordenan las 10 primeras ubicaciones en el siguiente orden: Kimi Antonelli (1°), Verstappen (2°), Leclerc (3°), Lando Norris (4°, McLaren), George Russell (5°, Mercedes), Lewis Hamilton (6°, Ferrari), Oscar Piastri (7°, McLaren), Franco Colapinto (8°, Alpine), Isack Hadjar (9°, Red Bull) y Gasly (10°, Alpine).

Una de las grandes decepciones fue Audi porque Gabriel Bortoleto no alcanzó a registrar giros en la Q1, tuvo un principio de incendio en su monoplaza y deberá largar desde el último lugar. Aston Martin y Cadillac siguen en el fondo, Arvin Lindblad (Racing Bulls) tuvo un mal fin de semana con eliminaciones sucesivas en la Q1 y Alpine continúa reforzando su posición como el mejor equipo por fuera de las cuatro potencias (Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull).

Temas
Seguí leyendo

Quién es la actriz que conquistó el corazón de Franco Colapinto

Arranca lo mejor en Miami: Franco Colapinto va por más tras su gran viernes

Franco Colapinto en Miami: lo que dejó su única práctica en pista

Franco Colapinto vuelve a la acción en Miami por la F1: qué se viene

¡Sueño cumplido! Franco Colapinto posó en una foto junto a Lionel Messi

Franco Colapinto vuelve a correr en Miami: todos los detalles

Qué es BWT, la marca que acompaña a Franco Colapinto en la Fórmula 1

Colapinto sueña con la vuelta de la F1 al país: mirá qué dijo

LO QUE SE LEE AHORA
Maia Raficco, conquistó el corazón de Franco Coalpinto.

Quién es la actriz que conquistó el corazón de Franco Colapinto

Las Más Leídas

Eliminación en Gran Hermano: quién lidera las encuestas para irse de la casa

Quién se va de Gran Hermano: las encuestas ya revelan al posible eliminado

La Voz de la Rosada.

La Voz de la Rosada

Lo frenaron en Guaymallén: manejaba ebrio, insultó a la Policía y quedó detenido

Iba alcoholizado, lo frenaron y reaccionó mal: terminó detenido en Guaymallén

Maia Raficco, conquistó el corazón de Franco Coalpinto.

Quién es la actriz que conquistó el corazón de Franco Colapinto

Franco Colapinto ilusiona en Miami con la Fórmula 1.

Arranca lo mejor en Miami: Franco Colapinto va por más tras su gran viernes