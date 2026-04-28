El encuentro entre Franco Colapinto y Lionel Messi en Miami que es tendencia mundial 

Lo que empezó como un deseo en una entrevista se transformó en realidad. Franco Colapinto finalmente conoció a Lionel Messi en Miami, tal como anhelaba el piloto de Fórmula 1. El encuentro se produjo en un marco de total hermetismo, buscando evitar que la esperada reunión se convirtiera en un simple evento de marketing o publicidad.

La expectativa por este cruce de ídolos venía creciendo desde que Colapinto manifestó sus ganas de ver al capitán de la Selección Argentina . "Quiero que sea algo natural", había confesado Franco durante su Road Show en Buenos Aires, admitiendo que le daba "cosa" organizar una reunión forzada por las cámaras. Sin embargo, fue el sponsor de la Selección de Argentina de Fútbol y de Franco Colapinto el que hizo ese encuentro posible.

La confirmación del encuentro llegó a través de una imagen publicada por la cuenta oficial de YPF, patrocinador que acompaña a ambos protagonistas. En la fotografía se puede ver a un Colapinto radiante junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quien también se sumó a la charla. El encuentro se dio en la previa del Gran Premio de Miami, donde el piloto de Williams buscará seguir haciendo historia en la máxima categoría.

Para Colapinto, este momento representa un impulso anímico invaluable. El piloto siempre se reconoció como un gran admirador de la "Scaloneta" y de la resiliencia de Messi. Ver a los dos máximos referentes actuales del deporte argentino compartiendo un momento de relax fuera de las pistas y los estadios generó una catarata de reacciones positivas entre los fanáticos.

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Sin cámaras y con la naturalidad deseada

A pesar de que la foto se hizo pública, el entorno de los deportistas asegura que la charla fue privada y distendida. Messi, quien reside en Miami y sigue de cerca el desempeño de los deportistas argentinos por el mundo, recibió al joven piloto con la humildad que lo caracteriza. De esta manera, se cumplió el anhelo de Franco de tener un contacto humano y real con su máximo ídolo.

Este cruce no solo une a dos generaciones de deportistas exitosos, sino que también sirve como una potente imagen de unión para los argentinos. Mientras Messi sigue brillando en la MLS y Colapinto se asienta como la gran promesa (y realidad) de la Fórmula 1, Miami fue testigo de un abrazo que millones esperaban ver. El "Sueño del Pibe" ya es una foto para la historia.