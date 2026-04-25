A horas del Road Show en Buenos Aires, Franco Colapinto visitó a un referente del vino en Mendoza

En una cita programada para la tarde del domingo , las calles de la Ciudad de Buenos Aires se transformarán en un espectáculo automotor con el Road Show 2026 . Sin embargo, gran parte de la expectativa está puesta en Franco Colapinto , quien se encuentra en el país como una de las principales figuras del evento .

Antes de subirse al emblemático Lotus E20 y la Flecha de Plata , el piloto de Fórmula 1 aprovechó su estadía en Argentina para realizar una visita sorpresiva a la Estancia Vigil . La noticia fue compartida en redes sociales por el enólogo mendocino Alejandro Vigil .

Franco Colapinto, antes del Road Show, visitó un rincón con sello mendocino

El piloto oriundo de Pilar disfruta su paso por el país y sumó una experiencia ligada al vino en la estancia ubicada en la localidad de Los Cardales, en la provincia de Buenos Aires. El espacio busca trasladar la esencia de Mendoza a través de su propuesta turística y gastronómica.

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“Cuando te visita @francolapinto en @estancia.vigil. ¡Muchas felicidades! ”, publicó Vigil, quien además es el propietario del lugar. A su vez, el anfitrión del espacio, Axel Slettemark, compartió otra imagen en la que se lo ve a Colapinto sonriente y con un delantal de la estancia.

Colapinto - Vigil Contento: así disfruta Colapinto sus días en Argentina. Foto: Instagram

Tras esta visita, el piloto se prepara para la exhibición que se realizará desde las 12 en el barrio de Palermo. Allí conducirá un Lotus E20 de 2012 y una réplica del Mercedes-Benz W196, conocido como la “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio.

Una presencia que se gestaba desde hace meses

A comienzos de enero de 2026, el Ente Mendoza Turismo (EMETUR) envió un obsequio al piloto caja de vinos mendocinos acompañada de una carta de su titular, Gabriela Testa, que lo invitaban a conocer la provincia. “Las puertas de Mendoza quedan abiertas para cuando quieras y puedas venir a vivirla en primera persona ”, expresaba el mensaje, en el marco de la campaña Manso Turismo.

Si bien el presente no fue recibido directamente por el piloto, fue su padre, Aníbal Colapinto, quien lo compartió en redes sociales con un mensaje de agradecimiento: “Gracias, Mendoza ”.