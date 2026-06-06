6 de junio de 2026
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Franco Colapinto

Cómo le fue a Franco Colapinto en la práctica libre 3 y la clasificación del GP de Mónaco

Franco Colapinto completó la tercera práctica libre y la clasificación del GP de Mónaco. Conocé cómo le fue y cómo larga la carrera del domingo.

Cómo le fue a Franco Colapinto en la práctica libre 3 y la clasificación del GP de Mónaco

Cómo le fue a Franco Colapinto en la práctica libre 3 y la clasificación del GP de Mónaco

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este sábado, Franco Colapinto disputó la tercera práctica libre y la clasificación del Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha de la Fórmula 1. En esta nota, repasamos cómo fue su rendimiento en ambas sesiones y cómo quedó posicionado de cara a la carrera del domingo.

franco Colapinto
Franco Colapinto disputó la práctica libre 3 y la clasificación del GP de Mónaco

Franco Colapinto disputó la práctica libre 3 y la clasificación del GP de Mónaco

El rendimiento de Franco Colapinto en la última práctica libre

Según se pudo ver en la transmisión oficial, Franco Colapinto afrontó la tercera práctica libre con buenas sensaciones y llegó a ubicarse momentáneamente en el séptimo puesto tras sus primeros giros rápidos. Con el paso de los minutos, cayó una posición, aunque continuó mejorando sus tiempos.

Sin embargo, la sesión se complicó cuando el resto de los pilotos salió a la pista para realizar sus vueltas rápidas. En ese contexto, el argentino sufrió un leve sobreviraje con su Alpine en la curva del Hotel, perdió el control de la parte trasera del auto y no pudo completar una vuelta competitiva. Afortunadamente, el incidente no provocó daños en el monoplaza.

Finalmente, Colapinto finalizó la práctica en el 19° lugar con un tiempo de 1:15.179. Por su parte, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, terminó 13° con un registro de 1:14.480, una diferencia de 0.699 segundos respecto del piloto argentino.

La clasificación de Colapinto en el GP de Mónaco: su resultado

En la sesión de clasificación, Franco Colapinto mostró una versión mucho más sólida que en las prácticas previas. El piloto argentino logró un buen rendimiento en la Q1, donde marcó un tiempo de 1:14.573, registro que le permitió finalizar en el 14° puesto y avanzar a la segunda tanda clasificatoria.

Sin embargo, en la Q2 no pudo sostener ese nivel de competitividad frente al resto de los pilotos y quedó eliminado antes de la definición por la pole position. De esta manera, Colapinto partirá desde la 14ª posición en el Gran Premio de Mónaco, con el objetivo de ganar lugares en una de las carreras más exigentes y complejas del calendario de la Fórmula 1.

Qué sigue para Franco Colapinto en el GP de Mónaco

  • Domingo 7 de junio:
    • Carrera (78 vueltas): 10:00

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