24 de julio de 2026
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Franco Colapinto

Así le fue a Franco Colapinto en la segunda práctica libre del GP de Hungría

Colapinto participó de la segunda práctica libre del GP de Hungría. Conocé cómo le fue al piloto, su rendimiento en pista y el cronograma del fin de semana.

Así le fue a Franco Colapinto en la segunda práctica libre del GP de Hungría

Así le fue a Franco Colapinto en la segunda práctica libre del GP de Hungría

Por Sitio Andino Deportes

Este viernes, Franco Colapinto disputó la segunda práctica libre del Gran Premio de Hungría, por la undécima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. En esta nota, te contamos cómo le fue al piloto argentino y cuál será el cronograma del resto del fin de semana.

Franco Colapinto ya giró en Hungría y así terminó la segunda práctica libre

Franco Colapinto ya giró en Hungría y así terminó la segunda práctica libre

Altibajos y un accidente: la segunda práctica libre de Franco Colapinto

Cabe recordar que Franco Colapinto no participó de la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría debido a una decisión de Alpine. La escudería cedió su monoplaza al piloto de reserva Paul Aron para cumplir con el reglamento de la Fórmula 1.

Según se pudo observar en la transmisión oficial, el argentino tuvo una segunda práctica libre con altibajos en el circuito de Hungaroring. Después de un comienzo discreto, fue encontrando ritmo y mejoró progresivamente sus tiempos.

En uno de sus mejores intentos llegó a ubicarse en el 13.º puesto, aunque poco después la dirección de carrera le anuló esa vuelta por exceder los límites de la pista, por lo que cayó al 16.º lugar. Más tarde regresó a los boxes tras completar nueve giros en su primera tanda de la sesión.

Cuando promediaba la práctica, Colapinto sufrió un incidente en la curva 14. El argentino perdió el control del Alpine, hizo un trompo y terminó impactando con la parte trasera del monoplaza contra las defensas. Si bien alcanzó a frenar y el golpe fue de baja intensidad, el auto quedó detenido y la dirección de carrera desplegó la bandera roja, lo que marcó el final anticipado de su participación en la segunda práctica libre. Como consecuencia, no pudo volver a pista y finalizó la sesión en el 21.º puesto.

Cronograma del GP de Hungría de Fórmula 1

Sábado 25 de julio

  • Práctica libre 3: 07.30 - 08.30
  • Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 26 de julio

  • Carrera: 10:00
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