Desde hoy cambia el fútbol argentino: qué dicen las nuevas reglas del Clausura 2026

Cambia el fútbol argentino: las nuevas reglas que debutan en el Clausura 2026

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Por Sitio Andino Deportes







Este jueves, el fútbol argentino vuelve a la acción tras el parate provocado por el Mundial 2026, y lo hace con importantes cambios. A partir del inicio del Torneo Clausura 2026, entrarán en vigencia siete nuevas reglas que modificarán distintos aspectos del juego. Conocé cuáles son.

Hoy debuta Belgrano, campeón del Apertura 2026 Las nuevas reglas del Clausura 2026, explicadas punto por punto Según la información de TyC Sports, estas son las siete nuevas reglas que comenzarán a aplicarse:

Cambios con salida en 10 segundos. Cada vez que un futbolista sea reemplazado, contará con un plazo máximo de 10 segundos para retirarse del campo de juego. Si demora más de ese tiempo, el jugador que iba a ingresar deberá esperar a que el árbitro vuelva a detener el encuentro y recién podrá entrar después de, al menos, un minuto. Reingreso tras recibir atención médica. Si un jugador necesita ser asistido dentro de la cancha y la falta que provocó esa atención no fue sancionada con tarjeta para el rival, deberá permanecer un minuto fuera del campo antes de poder reingresar. La única excepción será cuando dos o más futbolistas sufran un choque en la cabeza. Cinco segundos para reanudar el juego. Tanto en los saques de arco como en los laterales, el equipo tendrá solo cinco segundos para poner nuevamente la pelota en juego. Si excede ese límite, perderá la posesión: en un lateral, el saque pasará al rival; si ocurre en un saque de arco, el adversario dispondrá de un tiro de esquina. Prohibido taparse la boca al hablar con un rival. Desde ahora, ningún futbolista podrá cubrirse la boca con la mano mientras conversa con un adversario dentro del campo. Esta medida, conocida como "Ley Prestianni", busca dar mayor transparencia a las acciones y establece la expulsión para quien incumpla la norma. Cambios en la ley de la ventaja. Los árbitros tendrán la posibilidad de dejar seguir la jugada cuando un equipo ejecute de manera incorrecta una reanudación, siempre que el rival recupere inmediatamente la pelota. De esta forma, se evitarán interrupciones innecesarias y el juego será más dinámico. Nuevo criterio para el doble toque en los penales. La reglamentación también modifica qué sucede cuando el ejecutante toca involuntariamente la pelota dos veces en un penal. Si el remate termina en gol, la ejecución deberá repetirse. En cambio, si la pelota no ingresa, el equipo defensor reanudará el juego con un tiro libre indirecto. En una definición por penales, ese intento será considerado fallado. Expulsión por abandonar la cancha para protestar. Otra de las novedades establece que un futbolista podrá recibir tarjeta roja si deja deliberadamente el terreno de juego para manifestar su desacuerdo con una decisión arbitral. El objetivo es desalentar este tipo de protestas y preservar el normal desarrollo del partido. La primera jornada del Torneo Clausura que se disputará este jueves tendrá tres encuentros: Belgrano vs. Rosario Central, Sarmiento vs. Argentinos Juniors (ambos desde las 19:30) y Defensa y Justicia vs. Aldosivi (a las 21:45), partidos en los que comenzarán a aplicarse estas modificaciones reglamentarias.