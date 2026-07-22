La Selección de Fútbol de Italia busca convencer a Pep Guardiola, pero su posible llegada genera resistencia

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) inició la búsqueda de un nuevo entrenador para la Selección de Fútbol de Italia luego de que la Azzurra quedara afuera de su tercer Mundial consecutivo. El principal candidato es Pep Guardiola , aunque su posible desembarco ya provocó opiniones divididas dentro del deporte italiano.

El presidente de la FIGC, Giovanni Malagò , confirmó que existieron conversaciones con el entrenador español, quien dejó Manchester City en mayo de 2026 después de diez temporadas al frente del club inglés. Hasta el momento, no existe un acuerdo definitivo.

Uno de los dirigentes que manifestó su desacuerdo con la posible contratación de Guardiola fue Luciano Buonfiglio , presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI).

En una entrevista con el diario Corriere della Sera, Buonfiglio le pidió públicamente a Malagò que el próximo seleccionador sea italiano.

“Lo único que le pido es que designe a un seleccionador italiano”, expresó el dirigente, quien remarcó que la mayoría de los entrenadores de la Serie A son del país y los definió como profesionales surgidos de la tradición futbolística italiana.

Para justificar su postura, recordó una experiencia ocurrida cuando presidía la Federación Italiana de Canoa y Kayak. En aquella oportunidad eligió a un entrenador alemán que, según explicó, no logró comprender la mentalidad de los deportistas italianos.

La reunión con Pep Guardiola en Barcelona

Guardiola se encuentra alejado de los bancos de suplentes desde su salida de Manchester City. Sin embargo, durante el último fin de semana mantuvo un encuentro en Barcelona con Paolo Maldini, director técnico de las selecciones italianas, y su asesor Leonardo.

Los dirigentes le presentaron un proyecto deportivo con el objetivo de convencerlo para asumir la conducción de la Azzurra. Aunque el español había manifestado su intención de tomarse un descanso, todavía no rechazó definitivamente la propuesta.

Las otras opciones que analiza la Selección de Fútbol de Italia

Guardiola aparece como el principal objetivo de la Federación Italiana, aunque también se analizan otras alternativas ante una posible respuesta negativa. Entre los nombres mencionados se encuentran Roberto Mancini, quien condujo a Italia al título de la Eurocopa disputada en 2021; Andrea Pirlo, campeón mundial como futbolista en 2006; y Antonio Conte, quien ya dirigió a la selección italiana.

Conte quedó libre después de finalizar anticipadamente su vínculo con Napoli el 4 de junio. Desde el 14 de julio, el entrenador del conjunto napolitano es Massimiliano Allegri.

Mientras continúan las negociaciones, el fútbol italiano debate entre apostar por una figura internacional capaz de impulsar una profunda transformación o elegir a un entrenador identificado con la historia y la tradición de la Azzurra.