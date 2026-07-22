Roberto Ayala rechazó las teorías conspirativas tras la final del Mundial

El Ratón, Roberto Ayala uno de los ayudantes de Lionel Scaloni en Argentina, fue contundente sobre las sospechas que se vienen tejiendo en torno a la definición del título, destacó a España y pidió “hablar simplemente de fútbol”.

Las expresiones de los jugadores al llegar al MetLife Stadium , la escasa producción ofensiva de la Selección de Fútbol de Argentina durante los 120 minutos, la arenga de Lionel Messi antes de ingresar al campo y algunas decisiones arbitrales fueron utilizadas en las redes sociales para alimentar diferentes teorías sobre la final del Mundial ante España.

Tras la derrota por 1-0 frente al conjunto español , comenzaron a multiplicarse versiones, sospechas y conjeturas sobre supuestos conflictos internos o situaciones extrañas dentro del plantel argentino. Sin embargo, ninguna de esas afirmaciones fue respaldada por sus protagonistas.

Solo los integrantes del equipo que estuvieron dentro del vestuario y pisaron el campo de juego el domingo 19 de julio, en Nueva Jersey, conocen realmente lo ocurrido durante la previa y el desarrollo del partido.

La reacción de Lionel Scaloni ante los rumores

El entrenador Lionel Scaloni fue uno de los primeros en rechazar las versiones sobre una supuesta interna en la Selección Argentina. A la salida del predio de la AFA, en Ezeiza, un periodista le consultó si el plantel continuaba unido y si podía descartar conflictos internos. Sorprendido por la pregunta, respondió: “No puedo creer lo que me estás preguntando”.

Luego buscó cerrar la polémica y remarcó que los futbolistas se habían brindado al máximo durante la competencia. Al ser consultado por las teorías surgidas a partir de la arenga de Messi, aseguró que no utiliza las redes sociales y que desconocía esas interpretaciones.

Una secuencia más extensa del video mostró que el mensaje del capitán formaba parte de una indicación futbolística previa al encuentro, aunque algunos fragmentos aislados habían sido utilizados para alimentar distintas especulaciones.

Roberto Ayala terminó con las especulaciones

Este miércoles, Roberto Fabián Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino, rechazó de manera contundente las teorías que circularon después de la final. “No puede ser que estén diciendo estas cosas. No ha pasado nada de eso”, expresó el Ratón durante una entrevista. Además, reconoció la superioridad del seleccionado español y sostuvo que no era necesario buscar otras explicaciones.

“Ha habido un equipo que te ha superado y listo. Hay que hablar simplemente de fútbol”, afirmó Ayala, quien también destacó el juego desplegado por España durante la Copa del Mundo.

El exdefensor también se refirió al incidente protagonizado con Dani Olmo una vez finalizado el partido. Ayala reconoció que empujó al futbolista español, se mostró arrepentido y aseguró que le pedirá disculpas personalmente cuando tenga la oportunidad de encontrarse con él.

Tanto Scaloni como Ayala coincidieron en un mismo concepto: Argentina perdió porque España fue superior en la final. Para el cuerpo técnico, las versiones instaladas en las redes sociales no aportan al análisis y desvían la atención de lo que verdaderamente ocurrió dentro del campo de juego.