Nicolás Otamendi confirmó su retiro de la Selección Argentina con una emotiva carta: "Hasta siempre"

El defensor Nicolás Otamendi confirmó este jueves su retiro de la Selección Argentina a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales, en la que puso fin a una etapa histórica con la camiseta albiceleste tras una trayectoria marcada por la conquista del Mundial de Qatar 2022 y múltiples títulos internacionales.

Con un mensaje cargado de emoción, el futbolista aseguró que escribir esas palabras fue "lo más difícil" de toda su carrera y recordó el sueño que tuvo desde niño de representar al país. "Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina . Fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos", expresó.

Otamendi contó que su último encuentro con la Albiceleste fue la final del Mundial y reconoció el dolor por no haber conseguido el resultado esperado. Sin embargo, remarcó que el equipo dejó todo hasta el último instante.

"El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto de que este grupo lo intentó hasta el último segundo", escribió.

En su despedida, el defensor destacó que nunca dejó de entregarse por completo cada vez que vistió la camiseta nacional. "Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida", sostuvo.

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El agradecimiento a los hinchas y a su familia

Una parte importante del mensaje estuvo dedicada a los hinchas argentinos, a quienes les agradeció el respaldo incondicional a lo largo de los años. "Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el Himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño", señaló.

También tuvo palabras para su familia, a la que definió como el sostén fundamental durante toda su carrera deportiva. "Fueron mi refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío. Soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones. Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos", manifestó.

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Un mensaje para las nuevas generaciones

Antes de cerrar su carta, Otamendi dejó un mensaje de aliento para quienes continuarán representando a la Selección Argentina. "Nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes", afirmó.

Finalmente, el campeón del mundo expresó el orgullo que siente por haber defendido los colores de la Argentina y aseguró que el vínculo con la Selección permanecerá para siempre.

"Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida. Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo. Hasta siempre, Selección", concluyó.