Murió un futbolista uruguayo que tuvo un polémico paso por un club argentino

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Por Sitio Andino Deportes







El fútbol de la región atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la trágica muerte de Bruno Betancor, un futbolista de tan solo 22 años. Formado en las divisiones inferiores de Fénix y con un recordado paso por Peñarol, la triste noticia fue comunicada oficialmente por Deportivo Italiano luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Trayectoria y conmoción en el fútbol de Uruguay El delantero dio el salto a la Primera División en 2023 vistiendo la camiseta de Peñarol, donde formó parte del plantel campeón del Torneo Apertura. A lo largo de su incipiente carrera profesional, sumó experiencia internacional en el Everton de Chile y tuvo un paso por la reserva del Al Ain de los Emiratos Árabes Unidos, antes de regresar al medio local para competir en la divisional amateur.

La confirmación de su deceso provocó un inmediato alud de mensajes de condolencia por parte de las instituciones en las que se desempeñó, así como de excompañeros y clubes del continente que expresaron su pesar por la trágica pérdida:

El comunicado del club: "Llegó la noticia que nunca quisiéramos dar. 'Bola', vivirás en cada grito de gol y en cada corazón de este club", expresaron desde Deportivo Italiano.

"Llegó la noticia que nunca quisiéramos dar. 'Bola', vivirás en cada grito de gol y en cada corazón de este club", expresaron desde Deportivo Italiano. Sentimiento en Peñarol: La institución aurinegra emitió una nota oficial enviando "las más sentidas condolencias a su familia y amigos en este difícil momento".

La institución aurinegra emitió una nota oficial enviando "las más sentidas condolencias a su familia y amigos en este difícil momento". El recuerdo de sus pares: Futbolistas del medio local e internacional volcaron en redes recuerdos de sus inicios en el baby fútbol y la lealtad que caracterizó al joven atacante. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atletico Penarol (@oficialcap) Su paso por la Argentina apenas unas semanas antes del triste desenlace Semanas antes del fatídico episodio, a mediados de julio, el deportista uruguayo estuvo en Buenos Aires realizando una prueba futbolística en las instalaciones de Deportivo Riestra. Tras ser notificado de que no iba a ser contratado, Betancor fue captado por las cámaras de seguridad del predio sustrayendo pertenencias y prendas deportivas de sus compañeros de equipo.

[AHORA] Bruno Betancor, futbolista uruguayo y exjugador de Peñarol, fue a probarse a Riestra pero no quedó: le robó ropa a sus compañeros. https://t.co/7S2duo4c0E pic.twitter.com/8FyZTJIXbP — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 18, 2026 Las imágenes rápidamente circularon en redes sociales y medios deportivos, desatando una fuerte polémica. El atacante llegó a un acuerdo y devolvió el valor monetario de lo sustraído, lo cual evitó que la dirigencia del club argentino formalizara una denuncia penal en su contra antes de su regreso a Montevideo.

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