18 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: dónde ver la final entre Argentina y España este domingo en Mendoza

A lo largo del territorio mendocino hay una diversidad de opciones para aquellos que buscan una alternativa para ver el último partido de la Copa del Mundo 2026.

Mundial 2026: dónde ver la final entre Argentina y España este domingo en Mendoza

Mundial 2026: dónde ver la final entre Argentina y España este domingo en Mendoza

 Por Sofía Pons

Este domingo, la Selección Argentina buscará alzar la Copa del Mundo una vez más. Para el partido frente a España muchos intentarán mantener las cábalas, entre las cuales puede estar la opción de ver el enfrentamiento fuera de casa. Para este plan, a lo largo de la provincia hay diversas opciones para disfrutar.

Bares y restaurantes ofrecen ofertas y descuentos para ver a la Selección con pantallas gigantes para alentar con amigos o familia. Sin embargo, ante el flujo de personas que habrá el domingo, es recomendable realizar reservas previamente.

En el departamento de Guaymallén, algunos espacios que transmitirán el encuentro son el Complejo Comercial NovaMarket, el Centro Comercial Paseo Dorrego y el Mendoza Shopping, donde vecinos y visitantes podrán seguir los partidos en un ambiente especialmente preparado para la ocasión.

Pantalla gigante en San Rafael.

Pantalla gigante en San Rafael.

Mundial 2026: las propuestas en la Ciudad de Mendoza

"La Ciudad con más Copas" es la iniciativa de capital mendocina para que los hinchas disfruten de la final en las zonas gastronómicas como Arístides Villanueva y Juan B. Justo. Los bares y restaurantes tendrán disponibles promociones y propuestas especiales.

Qué bares de la Arístides están adheridos a "La Ciudad con más Copas"

  • Harrys,
  • Cerro Bar,
  • Estilo Smash,
  • Papanatto,
  • Gato Negro
  • Manijita,
  • Basílica,
  • Íconos,
  • La Rosadita,
  • La Taberna de Moe, y
  • Madison.

Locales de Juan B. Justo que se sumaron a la iniciativa

  • The Nook,
  • El Conteiner,
  • El Asadito,
  • Epifanía,
  • Chirolas,
  • Torito,
  • La Costa Empanadas,
  • Molino Fusiones, y
  • Delicatessen.

Pantalla gigante en el sur mendocino

La Municipalidad de San Rafael transmitirá la final del Mundial entre Argentina y España con un pantalla gigante en el Parque. La cita es desde las 15 y la Comuna invitó a "teñir San Rafael de celeste y blanco".

Mansa Pasión en toda la provincia

Además de las propuestas municipales, otros restaurantes y locales gastronómicos impulsan menús completos a precios promocionales para disfrutar del encuentro, bajo la iniciativa Mansa Pasión Mendocina, del Ente Mendoza Turismo (EMETUR).

En la página oficial de Mendoza Turismo, se pueden ver las iniciativas que forman parte de Mansa Pasión y se pueden filtrar los resultados por región. Los precios parten desde cifras muy económicas para las jornadas en las que juega la Scaloneta.

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