Donald Trump, pro Argentina: respaldo a la Selección por la bandera de Malvinas y foto viral con Chiqui Tapia

La polémica por la exhibición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” por parte de jugadores de la Selección tras el triunfo ante Inglaterra sumó un nuevo capítulo internacional: el gobierno de Estados Unidos respaldó el gesto en nombre de la libertad de expresión , mientras crece la tensión con el Reino Unido y la FIFA avanza con una investigación.

La postura oficial llegó a través de Andrew Giuliani , director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, designado por Donald Trump . “ En Estados Unidos tienen la libertad de hacerlo ”, afirmó durante una conferencia de prensa en Nueva York.

Giuliani basó su respuesta en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense , que garantiza libertades fundamentales como la expresión y la protesta. En ese marco, descartó cualquier tipo de sanción por la manifestación de los futbolistas argentinos .

"Tienen la oportunidad de hacer esas declaraciones en Estados Unidos" Andrew Giuliani, el director ejecutivo del grupo de trabajo del #Mundial2026 , respaldó a los jugadores argentinos que mostraron la bandera en reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas. pic.twitter.com/H8MZlCCkUc

El funcionario fue consultado puntualmente sobre si correspondía castigar a los jugadores por haber “politizado” el partido ante Inglaterra. Su respuesta fue clara: la legislación estadounidense protege ese tipo de expresiones , incluso en un evento deportivo de alcance global.

Además, elogió el rendimiento del equipo y destacó a Lionel Messi, a quien comparó con Michael Jordan. “Es uno de los mejores de todos los tiempos”, sostuvo.

El gobierno de Donald Trump respaldó la acción de los jugadores de Argentina tras el partido con Inglaterra.

La reacción del Reino Unido y la lupa de FIFA

Del otro lado, el gobierno británico salió rápidamente a responder. Un vocero oficial afirmó que “la posición no ha cambiado” y remarcó que el compromiso con las islas es “inquebrantable”.

En paralelo, la FIFA abrió una investigación formal para analizar lo ocurrido tras el partido. La entidad que preside Gianni Infantino informó que su Comisión Disciplinaria revisará los informes del encuentro para determinar si corresponde alguna sanción.

El punto en discusión es si la acción de los jugadores violó las normas que prohíben mensajes políticos en los estadios, una regulación que ya había sido advertida previamente por autoridades argentinas.

Donald Trump, Chiqui Tapia y una foto que suma ruido político

En medio de la polémica, también se viralizó una imagen de Donald Trump junto a Claudio Tapia, que alimentó las lecturas políticas alrededor del vínculo entre la organización del Mundial y la dirigencia del fútbol argentino.

La foto viral del encuentro entre Donald Trump y Chiqui Tapia en Estados Unidos. Foto: @manujove en X

La foto circuló con fuerza en redes tras el posteo del periodista Manu Jove y fue interpretada como un gesto de cercanía en la previa de la final, en un contexto donde la presencia de Trump en el estadio ya está confirmada.

El mandatario norteamericano se pronunció públicamente antes del partido, en una conferencia junto al presidente de la FIFA Gianni Infantino, donde —entre otras cuestiones— llenó de elogios a Lionel Messi y valoró el ascenso del fútbol entre el pueblo norteamericano como un deporte popular.