17 de julio de 2026
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Donald Trump

Donald Trump, pro Argentina: respaldo a la Selección por la bandera de Malvinas y foto viral con Chiqui Tapia

Tras la bandera exhibida ante Inglaterra, EE.UU. defendió la libertad de expresión. FIFA abrió expediente y hubo reacción británica. La imagen entre el titular de la AFA y el pope norteamericano.

Respaldo norteamericano a la acción protagonizada por los jugadores argentinos.

Respaldo norteamericano a la acción protagonizada por los jugadores argentinos.

Foto: Archivo

La postura oficial llegó a través de Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, designado por Donald Trump. “ En Estados Unidos tienen la libertad de hacerlo”, afirmó durante una conferencia de prensa en Nueva York.

El argumento de Estados Unidos en defensa de la Selección Argentina

Giuliani basó su respuesta en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza libertades fundamentales como la expresión y la protesta. En ese marco, descartó cualquier tipo de sanción por la manifestación de los futbolistas argentinos.

El funcionario fue consultado puntualmente sobre si correspondía castigar a los jugadores por haber “politizado” el partido ante Inglaterra. Su respuesta fue clara: la legislación estadounidense protege ese tipo de expresiones, incluso en un evento deportivo de alcance global.

Además, elogió el rendimiento del equipo y destacó a Lionel Messi, a quien comparó con Michael Jordan. “Es uno de los mejores de todos los tiempos”, sostuvo.

El gobierno de Donald Trump respaldó la acción de los jugadores de Argentina tras el partido con Inglaterra.

El gobierno de Donald Trump respaldó la acción de los jugadores de Argentina tras el partido con Inglaterra.

La reacción del Reino Unido y la lupa de FIFA

Del otro lado, el gobierno británico salió rápidamente a responder. Un vocero oficial afirmó que “la posición no ha cambiado” y remarcó que el compromiso con las islas es “inquebrantable”.

En paralelo, la FIFA abrió una investigación formal para analizar lo ocurrido tras el partido. La entidad que preside Gianni Infantino informó que su Comisión Disciplinaria revisará los informes del encuentro para determinar si corresponde alguna sanción.

El punto en discusión es si la acción de los jugadores violó las normas que prohíben mensajes políticos en los estadios, una regulación que ya había sido advertida previamente por autoridades argentinas.

Donald Trump, Chiqui Tapia y una foto que suma ruido político

En medio de la polémica, también se viralizó una imagen de Donald Trump junto a Claudio Tapia, que alimentó las lecturas políticas alrededor del vínculo entre la organización del Mundial y la dirigencia del fútbol argentino.

La foto viral del encuentro entre Donald Trump y Chiqui Tapia en Estados Unidos.

La foto viral del encuentro entre Donald Trump y Chiqui Tapia en Estados Unidos.

La foto circuló con fuerza en redes tras el posteo del periodista Manu Jove y fue interpretada como un gesto de cercanía en la previa de la final, en un contexto donde la presencia de Trump en el estadio ya está confirmada.

El mandatario norteamericano se pronunció públicamente antes del partido, en una conferencia junto al presidente de la FIFA Gianni Infantino, donde —entre otras cuestiones— llenó de elogios a Lionel Messi y valoró el ascenso del fútbol entre el pueblo norteamericano como un deporte popular.

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