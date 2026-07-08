8 de julio de 2026
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Irán

Trump dio por terminada la tregua con Irán y crece la tensión en Medio Oriente

Donald Trump aseguró que el alto el fuego con Irán llegó a su fin tras una nueva escalada militar. Los mercados reaccionaron con una suba en el valor del petróleo.

Conflicto entre Estados Unidos e Irán: Donald Trump endureció su postura tras nuevos ataques.
Conflicto entre Estados Unidos e Irán: Donald Trump endureció su postura tras nuevos ataques. Foto: Reuters
Conflicto entre Estados Unidos e Irán: Donald Trump endureció su postura tras nuevos ataques.

Conflicto entre Estados Unidos e Irán: Donald Trump endureció su postura tras nuevos ataques.

Por Sitio Andino Mundo

Tras una nueva ronda de ataques, el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán quedó atrás después de que Donald Trump —desde la cumbre de la OTAN en Ankara—, anunciara que el acuerdo ya no tiene validez. La escalada militar también tuvo impacto en los mercados, con una suba inmediata del precio del petróleo.

El mandatario aseguró que la tregua ya no tiene vigencia y descartó la posibilidad de retomar negociaciones con Teherán. “Por lo que a mí respecta, ha terminado”, afirmó ante la prensa. Además, acusó a las autoridades iraníes de incumplir los compromisos asumidos y de tergiversar los términos pactados.

Fin del alto al fuego en Oriente Medio: las duras frases de Donald Trump

“Todo el mundo estuvo de acuerdo: nada de armas nucleares. Cerramos un acuerdo. Salen y bromean con la prensa, dicen que ni siquiera hablamos de ello”, sostuvo el presidente estadounidense. En otro tramo de sus declaraciones, calificó a Irán como un país dirigido por “gente enferma” y aseguró que sería peligroso que desarrollara armamento nuclear.

A principios de julio, miles de personas asistieron a una ceremonia de despedida para el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, asesinado durante los primeros ataques de Estados Unidos.

A principios de julio, miles de personas asistieron a una ceremonia de despedida para el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, asesinado durante los primeros ataques de Estados Unidos.

La ruptura de la tregua se produce tras una nueva ronda de enfrentamientos. Según explicó Trump, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo bombardeos contra objetivos iraníes como represalia por ataques atribuidos a Teherán contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán informó que ejecutó una ofensiva contra instalaciones militares estadounidenses en la región del Golfo Pérsico. De acuerdo con la agencia estatal IRNA, se realizaron 85 ataques con misiles y drones contra bases norteamericanas ubicadas en distintos países de la zona.

Entre los objetivos alcanzados, las autoridades iraníes mencionaron:

  • Base de la Quinta Flota de Estados Unidos en Baréin,
  • Base aérea Ali Al-Salem en Kuwait,
  • 85 instalaciones militares estadounidenses atacadas con misiles y drones,
  • Derribo de un dron MQ-9, según la versión iraní.

Desde Teherán señalaron que la operación constituye una “respuesta inicial” a lo que consideran una violación del alto el fuego por parte de Washington. Hasta el momento, no se difundió un balance oficial sobre posibles daños o víctimas.

Cómo impactó el anuncio en el precio del petróleo

Las consecuencias del recrudecimiento del conflicto se hicieron sentir de inmediato en los mercados. Tras las declaraciones de Trump y la confirmación de los ataques, el precio internacional del petróleo registró un incremento cercano al 5%, reflejando la preocupación de los inversores por una posible interrupción del suministro energético en la región.

El estrecho de Ormuz, una vez más en jaque.

El estrecho de Ormuz, una vez más en jaque.

La nueva crisis entre Estados Unidos e Irán amenaza con profundizar la inestabilidad en Medio Oriente y pone en duda cualquier posibilidad de retomar las negociaciones que habían permitido alcanzar una frágil tregua semanas atrás.

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