Estados Unidos e Irán acordaron el fin de la guerra: reabren el estrecho de Ormuz y levantan el bloqueo naval

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Medio Oriente, un conflicto que se extendió durante más de tres meses y que generó una fuerte tensión internacional. El anuncio fue realizado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif , quien confirmó que ambas partes aceptaron el cese inmediato de las operaciones militares . Él mismo había anticipado el sábado que se llegaría a esta rúbrica .

Según detalló el mandatario, el entendimiento contempla la terminación definitiva de los ataques en todos los frentes, incluido el Líbano , uno de los escenarios más sensibles del conflicto. Además, indicó que la firma oficial del acuerdo se realizará el viernes 19 de junio en Suiza , aunque no se precisaron detalles del encuentro.

Sharif explicó que el pacto se logró tras intensas negociaciones diplomáticas , con la participación de varios países mediadores. En ese sentido, destacó el rol de Qatar, Arabia Saudita y Turquía en el proceso.

“Tras conversaciones intensivas, nos complace anunciar que el acuerdo de paz ha sido alcanzado”, expresó el jefe de gobierno paquistaní. También agradeció a Washington y Teherán por optar por una salida diplomática.

El acuerdo busca poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero, tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. El conflicto incluyó ataques cruzados en la región y generó preocupación global por una posible escalada mayor.

Donald Trump confirmó la reapertura del estrecho de Ormuz

Minutos después del anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el acuerdo y anunció medidas clave para la normalización del comercio internacional. “El acuerdo con la República Islámica de Irán está completo. ¡Felicitaciones a todos!”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Entre las decisiones más relevantes, Trump autorizó la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. Además, ordenó el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes. “Barcos del mundo, arranquen sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”, expresó el presidente en su mensaje.

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Posteriormente, aseguró que el acuerdo "traerá paz y seguridad a toda la región". "Muchos presidentes han intentado lograr la paz con Irán, y todos han fracasado antes que yo. Los líderes de la región han encontrado, por primera vez, a un presidente que puede ayudarlos a alcanzar una paz real. Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el objetivo de remover minas, el petróleo volverá a fluir en ambos extremos de la región… ¡y del mundo!, sentenció.

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Irán aseguró que el acuerdo “pone fin inmediatamente a la guerra”

Desde Teherán, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, afirmó que el entendimiento “pone fin inmediatamente a la guerra”.

El funcionario explicó que el primer punto del acuerdo es el cese definitivo de las operaciones militares en todos los frentes, lo que incluye tanto los ataques directos como las acciones indirectas en la región.

Por su parte, autoridades iraníes señalaron que el país logró cumplir sus objetivos durante el conflicto, en medio de un contexto de alta tensión con Estados Unidos y sus aliados.

estrecho ormuz Reabre el estrecho de Ormuz tras la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Un impacto clave en la economía global

La reapertura del estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del acuerdo. El cierre de esta ruta marítima había generado fuertes temores en los mercados internacionales, debido a su rol central en el transporte de petróleo y gas.

Con el restablecimiento del tránsito, se espera una normalización en el suministro energético global, lo que podría tener impacto en los precios internacionales.

El acuerdo marca así un punto de inflexión en uno de los conflictos más tensos de los últimos años en Medio Oriente, aunque aún restan detalles sobre su implementación y alcance definitivo.