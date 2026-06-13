Estados Unidos e Irán, cerca de firmar un acuerdo de paz: podría definirse en 24 horas

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría concretarse en las próximas 24 horas , según afirmó el gobierno de Pakistán , que actúa como mediador en las negociaciones.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif , aseguró que las partes están “más cerca que nunca” de cerrar el entendimiento y anticipó que la firma se realizaría de manera digital, sin un acto presencial.

Desde Irán, el canciller Abbas Araghchi también confirmó que el pacto está próximo a cerrarse y señaló que podría firmarse “en uno o dos días” . El funcionario explicó que el acuerdo se rubricará de forma remota , en una primera etapa, y que luego se anunciará oficialmente la firma del memorando.

Además, pidió cautela frente a versiones no confirmadas y advirtió sobre posibles intentos de sabotaje que podrían poner en riesgo el proceso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/araghchi/status/2065447197139738809&partner=&hide_thread=false The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.



In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026

Qué incluye el Memorándum de Islamabad

El documento, conocido como Memorándum de Islamabad, fue negociado durante más de dos meses y, según Irán, resulta favorable a sus intereses estratégicos.

Entre sus características principales:

Tiene una extensión breve, de apenas dos páginas.

No incluye el debate sobre el enriquecimiento de uranio.

Tampoco contempla la reconstrucción de zonas afectadas por el conflicto.

Estos puntos quedarían pendientes para una instancia posterior de negociación.

Continúa la tensión en el estrecho de Ormuz

Mientras avanzan las tratativas diplomáticas, la situación en la región sigue siendo delicada. En las últimas horas, Estados Unidos denunció ataques con drones iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Según el Comando Central estadounidense, los dispositivos fueron interceptados y derribados, por lo que el tránsito marítimo no se vio afectado.

En paralelo, desde Irán lanzaron advertencias directas hacia Israel, al que acusan de intentar obstaculizar las negociaciones. “Si quieren que vayamos a la guerra, estamos preparados”, señalaron desde Teherán.

estrecho ormuz Pese a la cercanía de la firma de paz entre Estados Unidos e Irán, sigue la tensión en el Estrecho de Ormuz.

Versiones cruzadas entre EEUU e Irán sobre fondos y condiciones

En medio del proceso, surgieron contradicciones sobre posibles concesiones económicas. Un funcionario iraní aseguró que Washington estaría dispuesto a liberar activos congelados, algo que fue rechazado por autoridades estadounidenses.

El vicepresidente JD Vance negó cualquier beneficio automático para Irán y afirmó que no habrá liberación de fondos sin el cumplimiento de condiciones estrictas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JDVance/status/2065449280773541949&partner=&hide_thread=false I'm seeing a lot of fake information about a potential deal to reopen the Strait and end Iran's nuclear weapons program. First, the Iranians are not receiving any cash, and no funds are being released for simply signing a deal or attending a meeting. The deal is structured to… — JD Vance (@JDVance) June 12, 2026

Con este escenario, las próximas horas aparecen como decisivas para definir si el acuerdo logra concretarse y abre una nueva etapa en el conflicto en Medio Oriente.