13 de junio de 2026
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Sitio Andino
Estados Unidos

Estados Unidos e Irán, cerca de firmar un acuerdo de paz: podría definirse en 24 horas

Pakistán, mediador en el conflicto en Medio Oriente, anticipó una firma digital inminente. Persisten tensiones y advertencias cruzadas en la región.

El conflicto bélico podría finalizar en las próximas horas.

El conflicto bélico podría finalizar en las próximas horas.

Por Sitio Andino Mundo

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría concretarse en las próximas 24 horas, según afirmó el gobierno de Pakistán, que actúa como mediador en las negociaciones.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, aseguró que las partes están “más cerca que nunca” de cerrar el entendimiento y anticipó que la firma se realizaría de manera digital, sin un acto presencial.

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Una firma a distancia y negociaciones avanzadas entre Irán y Estados Unidos

Desde Irán, el canciller Abbas Araghchi también confirmó que el pacto está próximo a cerrarse y señaló que podría firmarse “en uno o dos días”. El funcionario explicó que el acuerdo se rubricará de forma remota, en una primera etapa, y que luego se anunciará oficialmente la firma del memorando.

Además, pidió cautela frente a versiones no confirmadas y advirtió sobre posibles intentos de sabotaje que podrían poner en riesgo el proceso.

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Qué incluye el Memorándum de Islamabad

El documento, conocido como Memorándum de Islamabad, fue negociado durante más de dos meses y, según Irán, resulta favorable a sus intereses estratégicos.

Entre sus características principales:

  • Tiene una extensión breve, de apenas dos páginas.
  • No incluye el debate sobre el enriquecimiento de uranio.
  • Tampoco contempla la reconstrucción de zonas afectadas por el conflicto.

Estos puntos quedarían pendientes para una instancia posterior de negociación.

Continúa la tensión en el estrecho de Ormuz

Mientras avanzan las tratativas diplomáticas, la situación en la región sigue siendo delicada. En las últimas horas, Estados Unidos denunció ataques con drones iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Según el Comando Central estadounidense, los dispositivos fueron interceptados y derribados, por lo que el tránsito marítimo no se vio afectado.

En paralelo, desde Irán lanzaron advertencias directas hacia Israel, al que acusan de intentar obstaculizar las negociaciones. “Si quieren que vayamos a la guerra, estamos preparados”, señalaron desde Teherán.

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Pese a la cercan&iacute;a de la firma de paz entre Estados Unidos e Ir&aacute;n, sigue la tensi&oacute;n en el Estrecho de Ormuz.

Pese a la cercanía de la firma de paz entre Estados Unidos e Irán, sigue la tensión en el Estrecho de Ormuz.

Versiones cruzadas entre EEUU e Irán sobre fondos y condiciones

En medio del proceso, surgieron contradicciones sobre posibles concesiones económicas. Un funcionario iraní aseguró que Washington estaría dispuesto a liberar activos congelados, algo que fue rechazado por autoridades estadounidenses.

El vicepresidente JD Vance negó cualquier beneficio automático para Irán y afirmó que no habrá liberación de fondos sin el cumplimiento de condiciones estrictas.

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Con este escenario, las próximas horas aparecen como decisivas para definir si el acuerdo logra concretarse y abre una nueva etapa en el conflicto en Medio Oriente.

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