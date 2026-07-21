21 de julio de 2026
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Oriente Medio

Conflicto en Medio Oriente: cómo la guerra puede impactar en las elecciones de noviembre en EEUU

El conflicto en Medio Oriente se extiende y suma focos de tensión. Grilli Fox analizó en Aconcagua Radio posibles efectos en EEUU de cara a las elecciones.

Conflicto en Medio Oriente: cómo la guerra puede impactar en las elecciones de noviembre en EEUU

Conflicto en Medio Oriente: cómo la guerra puede impactar en las elecciones de noviembre en EEUU

 Por Augusto Grilli Fox

El conflicto en Medio Oriente no cesa. Tampoco lo hizo durante el Mundial 2026 y, lejos de encaminarse hacia una resolución, las tensiones entre Estados Unidos e Irán parecen sostenerse y escalar. En este contexto, el analista Augusto Grilli Fox analizó en su columna en Aconcagua Radio el escenario internacional y sus posibles consecuencias.

La tensión entre Estados Unidos e Irán y el impacto en las elecciones

“Estamos ante una escalada, como lo vinimos analizando, de dicho conflicto”, sostuvo Grilli Fox, quien señaló que tanto Irán como Estados Unidos están tomando decisiones y llevando adelante acciones que vuelven a generar “tensiones concretas sobre el estrecho de Ormuz”.

El conflicto genera presión sobre el precio del petróleo.

El conflicto genera presión sobre el precio del petróleo.

El analista también remarcó que Irán decidió “cesar los diálogos en lo inmediato” y proyectar acciones concretas sobre países del Golfo. En ese marco, consideró que “estamos absolutamente lejos de una intervención corta, y con costos que hay que ver qué son, qué representan”, afirmó.

Uno de los principales interrogantes pasa por el impacto que la escalada podría tener sobre el precio internacional del crudo. Según Grilli Fox, será clave observar “cómo se siguen manejando” los valores del petróleo y si la situación deriva en una tendencia alcista.

Además, advirtió que el escenario podría repercutir directamente en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. En su análisis, los republicanos podrían perder la Cámara Baja y, aunque consideró más complejo que los demócratas den vuelta el Senado, no descartó un cambio en el equilibrio político del Congreso.

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