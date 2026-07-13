Nuevo ataque de Estados Unidos a Irán deja muertos y agrava la crisis en Ormuz

Una nueva serie de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán deja víctimas fatales, heridos y daños en instalaciones estratégicas de la región asiática. Mientras Washington confirmó una nueva ofensiva contra objetivos militares iraníes, Teherán respondió con ataques sobre bases estadounidenses en varios países del Golfo y reforzó sus advertencias en el estratégico estrecho de Ormuz.

Según informó la agencia oficial IRNA , al menos una persona murió y otras cuatro resultaron heridas durante un ataque estadounidense registrado durante la noche del domingo en el distrito de Bandar-e Mahshahr , en la provincia iraní de Juzestán . De acuerdo con las autoridades locales, un proyectil impactó sobre una estación de bombeo de agua destinada al uso agrícola.

El vicegobernador de Juzestán , Valiollah Hayati , explicó que la víctima fatal era un guardia de seguridad que trabajaba en la instalación atacada. Además, confirmó que los heridos reciben atención médica en centros sanitarios de la zona. Las autoridades iraníes también denunciaron que otros sectores de Juzestán fueron alcanzados durante la madrugada por ataques estadounidenses, especialmente en áreas cercanas a Ormuz .

En represalia, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció una serie de operaciones militares contra instalaciones estadounidenses en Jordania , Bahréin y Kuwait .

A través de comunicados difundidos por Sepah News, el organismo aseguró que los ataques fueron ejecutados en varias fases y tuvieron como objetivo infraestructura militar clave de Estados Unidos.

Entre los blancos mencionados por el CGRI figuran:

Silos de misiles y depósitos de combustible en la base aérea Príncipe Hassan , en Jordania;

, en Jordania; Centros de mantenimiento de helicópteros y aeronaves de vigilancia en la base de Sheikh Isa , en Bahréin;

, en Bahréin; Un sistema de defensa antiaérea Patriot, instalaciones de radar y depósitos de combustible en bases estadounidenses de Kuwait.

Disparos de advertencia y creciente incertidumbre en Ormuz

La televisión estatal iraní informó además que las fuerzas del país realizaron este lunes "disparos de advertencia" contra dos barcos que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz. El paso marítimo permanece en el centro de la disputa entre Washington y Teherán, debido a su relevancia para el transporte energético global.

La situación generó preocupación en los mercados internacionales y contribuyó a una nueva suba de los precios del petróleo, mientras persisten las dudas sobre la seguridad de la navegación en la zona.

En paralelo, residentes reportaron explosiones en Bandar Abbas y en la isla de Qeshm, ambas ubicadas sobre el estrecho, aunque la información no pudo ser verificada de manera independiente.

Estados Unidos confirmó una nueva ofensiva

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos informó que completó una nueva ola de ataques ofensivos contra objetivos iraníes. Según el comunicado, las operaciones estuvieron dirigidas contra sistemas de defensa aérea, radares costeros, capacidades de misiles y drones, además de embarcaciones rápidas utilizadas por fuerzas iraníes.

El lunes, Irán efectuó "disparos de advertencia" contra dos barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz. Foto: Archivo

La ofensiva involucró aviones de combate, buques de guerra y drones, en lo que analistas consideran una de las acciones militares más amplias registradas entre ambos países en los últimos meses.

Los mediadores intentan evitar una guerra mayor

En medio de la escalada, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, aseguró que continúan los contactos diplomáticos para evitar una expansión del conflicto. "El papel de los mediadores es seguir con sus esfuerzos para evitar una escalada de las tensiones", afirmó el funcionario, quien señaló que Irán mantiene conversaciones con Qatar, Omán y Pakistán.

Sin embargo, el deterioro de las relaciones entre ambos países parece cada vez más profundo. Los últimos enfrentamientos ponen en riesgo el acuerdo provisional firmado semanas atrás para reabrir el estrecho de Ormuz y reducir las hostilidades mientras continuaban las negociaciones.