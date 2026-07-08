8 de julio de 2026
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Estados Unidos

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán y crece la tensión

Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva aérea contra Irán por orden de Trump, quien acusó a Teherán de incumplir el acuerdo de alto el fuego tras nuevos ataques contra embarcaciones.

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán y crece la tensión

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán y crece la tensión

Por Sitio Andino Mundo

Estados Unidos lanzó el miércoles otra ronda de ataques aéreos contra Irán, horas después de que el presidente Donald Trump sugiriera que el alto el fuego entre los dos países podría haber terminado.

“Esto es en represalia por el bombardeo de barcos por parte de Irán ayer. Si vuelve a suceder, ¡Será mucho peor!”, advirtió Trump en Truth Social.

La agencia de noticias semioficial Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informó de explosiones en las ciudades portuarias sureñas de Chabahar y Konarak, así como en la ciudad portuaria occidental del Golfo Pérsico de Bushehr. Se trata de una ciudad clave porque alberga la única central nuclear comercial de Irán. Además, está situada cerca de la isla de Kharg, un importante centro de exportación de petróleo iraní. La agencia Nournews del país atacado, afiliada al Consejo Supremo de Seguridad Nacional local, dijo que la planta no fue dañada.

El Comando Central de los Estados Unidos anunció los ataques

“Bajo la dirección del Comandante en Jefe, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán para continuar debilitando su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz”, publicó el comando en X.

Estados Unidos está responsabilizando a Irán por la reciente agresión injustificada contra el transporte comercial y las tripulaciones civiles que navegan libremente por una vía marítima internacional clave”, señaló CNN.

Trump señaló a periodistas al margen de la cumbre de la OTAN que Teherán se ha estado “comportando muy mal” con respecto a un memorándum de entendimiento de paz firmado recientemente, y se refirió a los recientes ataques con drones y misiles, así como a las “agresiones” contra barcos de Estados Unidos.

El país estadounidense podría reanudar un bloqueo naval contra Irán en el Estrecho de Ormuz y posiblemente apoderarse de la isla de Kharg de Irán. Estados Unidos ha perdido a 200 personas durante el más reciente conflicto en Medio Oriente. No obstante, Trump sugirió que el equipo de negociación de Estados Unidos podría continuar sus esfuerzos.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo que “si Irán dispara a los barcos, vamos a golpear más duro”. Además, dijo que los iraníes no están respetando el memorándum de entendimiento y advirtió que Estados Unidos tiene derecho a “golpear más duro que nunca antes” si continúan disparando a los barcos.

“El acuerdo básico que hicimos fue que levantaríamos nuestro bloqueo si dejas de disparar a los barcos, pero si disparas a los barcos, vamos a contraatacar, y vamos a golpear más duro que nunca antes. Ese era el trato. Dijeron que dejarían de disparar a los barcos, ¿y qué sucedió hace 24 horas? Empezaron a disparar a los barcos de nuevo”, dijo en Milwaukee.

En respuesta a los comentarios de Trump, la televisión iraní Press TV, que citó a una fuente informada, informó hoy que Irán cerrará el Estrecho de Ormuz y atacará el doble de objetivos ante cualquier nuevo ataque de Estados Unidos.

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