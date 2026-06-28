Venezuela volvió a temblar: una réplica obligó a interrumpir los operativos de rescate

Una nueva réplica volvió a sacudir este domingo a Venezuela , generando preocupación entre la población y los equipos de rescate que continúan trabajando en las zonas devastadas por los terremotos que dejaron al menos 1.430 muertos y miles de heridos .

El movimiento sísmico, de magnitud 4,9 , se produjo en el mar Caribe , frente a la costa central venezolana, y obligó a interrumpir momentáneamente las tareas de búsqueda en algunos sectores debido al riesgo de nuevos derrumbes.

Aunque el nuevo sismo fue considerablemente menor que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles, el temblor se sintió con fuerza en varias ciudades y provocó escenas de pánico entre vecinos y rescatistas que trabajaban sobre edificios colapsados.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron nuevos daños de gravedad ni víctimas como consecuencia de esta réplica.

El saldo de la tragedia sigue en aumento

El Gobierno venezolano informó este sábado que el balance oficial de los terremotos asciende a 1.430 personas fallecidas y 3.238 heridas, mientras continúan las tareas para localizar sobrevivientes entre los escombros.

Las autoridades recordaron que las réplicas son habituales luego de un terremoto de gran magnitud e insistieron en que la población evite acercarse a construcciones dañadas, debido al riesgo de colapso.

Continúa la búsqueda de sobrevivientes en Venezuela

Las brigadas de rescate mantienen los operativos en las zonas más afectadas, aunque las constantes réplicas registradas en los últimos días dificultan el trabajo de los equipos de emergencia.

Los terremotos que golpearon Venezuela provocaron una de las mayores tragedias naturales de la historia reciente del país. Desde entonces, decenas de movimientos secundarios mantienen en alerta permanente tanto a los habitantes como a los rescatistas, que siguen trabajando contrarreloj con la esperanza de encontrar personas con vida bajo los escombros.