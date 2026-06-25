Los sismos en Venezuela dejan más de 160 muertos y miles de heridos

Los sismos en Venezuela dejan más de 30 muertos y cientos de heridos.

El doble terremoto ocurrido este miércoles por la noche en Venezuela hizo colapsar o dañó gravemente decenas de edificios en el estado La Guaira, la zona más afectada. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que los sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron al menos 164 fallecidos y más de 1.000 heridos.

Según el equipo de la AFP presente en el terreno, ciudades como Catia la Mar no cuentan con electricidad y muchos de sus habitantes se encuentran pernoctando en las calles o buscando a sus familiares entre los escombros.

EE. UU. desplegará rescatistas "de inmediato" en Venezuela

"Estados Unidos está del lado del pueblo venezolano en estos momentos difíciles y, siguiendo las instrucciones del presidente (Donald) Trump, el Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela", anunció este jueves en X el secretario de Estado, Marco Rubio, tras dos potentes terremotos que causaron la muerte de al menos 164 personas en el país sudamericano.

"Nuestros corazones están con todos aquellos que han perdido a seres queridos, los heridos y los valientes trabajadores de rescate", añadió.

venezuela-k3jB-U30477232236ln-1200x840@diario_abc El doble terremoto ocurrido este miércoles por la noche en Venezuela hizo colapsar o dañó gravemente decenas de edificios.

Estado costero La Guaira es una "zona de desastre"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que el estado La Guaira, al norte del país suramericano, es una "zona de desastre" después de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en el centro de la nación.

En La Guaira, vecino a Caracas, hay "decenas" de edificios colapsados, informó Rodríguez.

"Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", subrayó la gobernante interina.

Varios países ofrecen apoyo tras terremotos

Rodríguez, agradeció a Estados Unidos y otros países por ofrecer su apoyo luego de los dos terremotos ocurridos en la nación suramericana que causaron daños materiales y un número aún no precisado de víctimas, informó DW.

85348fd0-01de-4bc4-9bdc-81f86cb7316d-1782352791396 Rodríguez, agradeció a Estados Unidos y otros países por ofrecer su apoyo luego de los dos terremotos.

En un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria expresó su agradecimiento a EE.UU., Panamá, Catar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil y México, que "se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo".

Además, India, Alemania, China, Argentina, España expresaron que están dispuestos a ofrecer ayuda a Venezuela ya que los estados más afectados no tienen electricidad ni agua potable.