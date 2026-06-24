Tunuyán pegó de lleno y consiguió una histórica cantidad de medallas en el mejor torneo de Taekwondo nacional

La delegación de Tunuyán tuvo un fin de semana inolvidable entre el selectivo nacional y la Copa Internacional River Plate de Taekwondo ITF.

El taekwondo de Tunuyán volvió a dar una muestra de su crecimiento a nivel nacional e internacional. Durante un intenso fin de semana en Buenos Aires, tres deportistas del Valle de Uco lograron superar una nueva instancia selectiva rumbo al Mundial de Taekwondo ITF China 2027 , mientras que una delegación de ocho competidores obtuvo una destacada cosecha de medallas en la tradicional Copa Internacional River Plate .

Las tunuyaninas Josefina Mesa , Bárbara Acevedo y Tiziana Pereyra superaron la segunda convocatoria del proceso selectivo nacional y avanzaron al tercer y último filtro para integrar el Equipo Nacional Argentino .

La actividad se desarrolló el viernes 19 de junio y reunió a los mejores exponentes del país. Entre ellos estuvo la multicampeona internacional Josefina Mesa , una de las máximas referentes del taekwondo mendocino.

La clasificación tiene un valor especial porque las tres deportistas quedaron a un paso de representar al país en el Mundial de China 2027 , el gran objetivo que persigue actualmente la disciplina.

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Tunuyán brilló en la Copa Internacional River Plate

La alegría continuó al día siguiente. El sábado 20 de junio, el microestadio Monumental de Buenos Aires recibió una nueva edición de la Copa Internacional River Plate de Taekwondo ITF Original.

La delegación de Tunuyán, integrada por ocho competidores entre alumnos de la escuela Yusan Innae de Vista Flores, su instructor Jesús Mesa y la destacada Josefina Mesa (III Dan Internacional), logró una actuación sobresaliente.

El balance final fue contundente:

6 medallas de oro

3 medallas de plata

3 medallas de bronce

El resultado adquiere todavía más relevancia si se tiene en cuenta que varios de los alumnos participaron por primera vez en una competencia de semejante magnitud.

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La emoción de los protagonistas

El instructor y competidor Jesús Mesa (II Dan Internacional) destacó el crecimiento del equipo y el esfuerzo realizado durante todo el proceso: "Ha sido un fin de semana muy intenso, con una doble carga emocional. Por un lado la nueva clasificación al selectivo de mi hija Josefina y por otro la incorporación de dos alumnas con un gran desempeño deportivo. Trato de dar siempre lo mejor para mis alumnos y es muy satisfactorio ver el compañerismo y crecimiento de todo el equipo", señaló.

Por su parte, Josefina Mesa, actual Top 3 mundial en combate femenino hasta 70 kilogramos, valoró la nueva clasificación: "Agradezco a la vida la posibilidad de ser preseleccionada nuevamente para el Equipo Nacional Argentino. La participación en el torneo internacional también fue muy positiva y hay que seguir trabajando para todo lo que viene", expresó.

También Bárbara Acevedo resaltó la experiencia vivida durante el selectivo y el torneo: "Logré clasificar y además obtener la victoria tanto en formas como en lucha. Manejar los nervios en la alta competencia es difícil, pero sé que son parte del crecimiento deportivo", sostuvo. Finalmente, Tiziana Pereyra remarcó la importancia del camino recorrido: "Mi experiencia en la convocatoria fue única. Me preparé mucho para esta oportunidad y tanto el campus selectivo como el torneo me enseñaron que con esfuerzo y pasión siempre llegan buenos resultados", afirmó.

Con tres deportistas a un paso de vestir la camiseta argentina y una destacada actuación en uno de los torneos más importantes del país, Tunuyán volvió a demostrar que es una de las grandes canteras del taekwondo mendocino.